Ì§ÎØ¸ü²ð»á¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×VS¡ÖREAL VALUE¡×¥È¥â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÁûÆ°
¸¸Åß¼Ë¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥È¥â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤³¤Èã·Æ£Í§À²»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤ÈÅÐÏ¿¼Ô¿ô150Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëYouTube¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×CHANNEL¡×¤Î´Ö¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥È¥â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¬ÌµÃÇ¤Ç¡ÖREAL VALUE¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤¬7Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤ËÁûÆ°²½¡£¥È¥â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¬¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×2ÂåÌÜ¼çºË¤ÎÎÓ¾°¹°»á¤«¤é½Ð¶Ø½èÊ¬¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿LINE¤ÎÊ¸ÌÌ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×Áí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë·¬ÅÄ»á¤¬½Ð¶Ø¤ÎÆâ¾ð¤òË½Ïª¡£¡ÖÎ¢Â¦¤Ç¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¤Ø¤Î½Ð±é¤ä»Å»ö¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖREAL VALUE¡×CEO¤Î¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤¬12ÆüÌë¡¢¡Ö½Ð¶Ø¤Î¹õËë¤¬¥á¥ó¥Ø¥éÁ´³«¤Î¥¯¥½¥À¥µ¥Û¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤«¤è¡£¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¤Î´Ø·¸¤¬ÇòÇ®²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì§ÎØ»á¤Ï¸½ºß¡ÖREAL VALUE¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ËÂÐ¤·¡ÖÃ¯¤«¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£Ã¯¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é²¶¤¬¸À¤¦¤ï¡£¥Þ¥¸¤Ç¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â3Ê¬¼å¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì§ÎØ»á¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡£SNS¾å¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÆë¤ì¹ç¤¤¤Ë¤ÏÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¡Ì§ÎØ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ§ÎØ¤µ¤ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤í¤¤¿Í¤Ê¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ï¤í¤¿w¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£