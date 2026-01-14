¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤»þ¤Ë¸À¤¦¡ÈÀäÂÐ¤¤¤ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡É¤òÈäÏª
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ36Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂÐ¿Í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Ï8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MAZZEL¤ÎNAOYA¡Ê22¡Ë¡£
¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¡È¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¡É¤Ë¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
NAOYA¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹¡×¤òÁªÂò¡£¼ãÄÐ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Ãµ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤òÁª¤ó¤À¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¡Ø¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¨¡Á¡¢¤ªÁé¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡Ä¤Þ¤º¤³¤ì¤ò¸À¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¸À¤ï¤ì¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤ä¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡Ø¤ä¤»¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ù¡¢¤¨¡¢¤Ê¤ó¤«¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡Ä¤³¤ì¤ÇÈ±·¿¤È¤«¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ×¡¹´¶¤ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¡¹¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡©¡Ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ë¡Øµ×¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤ì¤³¤ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÀäÂÐ¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¡¹¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢»ä²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¥Þ¥¸¤Ç¥¯¥½¥¬¥¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤«¤òÃµ¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¹Ê¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÏÃåÃÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤µ¡×¡£NAOYA¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¡£¼ãÄÐ¤Ï¡ÖMAX¡×¡£¤½¤Î²òÀâ¤Ï¡ÖÂ¾¼Ô¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤òºÇÂç¸Â¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥Ä¤òÀäÂÐ¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¥×¥é¥¤¥ÉºÇ¶¯¥¿¥¤¥×¡×¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Ö·ù¤Ê¤Î¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤²¤¤¤¿¡£