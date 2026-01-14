THE RAMPAGE¡¦ÀîÂ¼°íÇÏ¡¢2·î¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò°ìÉô½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¡¡Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ç³èÆ°µÙ»ß
THE RAMPAGE ÀîÂ¼°íÇÏ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬2·î¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼½Ð±é¤ò°ìÉô¸«¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î¤Ë¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîÂ¼¤µ¤ó¡£14Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖTHE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤Ï¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢¼£ÎÅ¤ª¤è¤ÓÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "(R)MPG"¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Åö³º´ü´Ö¤Î¸ø±é¤ÏÀîÂ¼°íÇÏ¤ò½ü¤¤¤¿15Ì¾¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀîÂ¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢16¿ÍÊ¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢15Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤¬THE RAMPAGE¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆËÂ¤°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î°Ê¹ß¤Î¸ø±é¤Î½Ð±é²ÄÈÝ¤ä³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡Âè¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£