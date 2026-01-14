クマ大量出没を受け…県が宿泊施設を支援 電気柵やフェンス設置に補助金支給 ／ インバウンド誘客拡大へ 露天風呂付客室の整備も支援 秋田
相次ぐクマの大量出没を受け、県は、新たに宿泊施設が電気柵やフェンスを設置した際に補助金を支給する事業を始めます。
課題となっているインバウンド誘客の拡大に向け、露天風呂付きの客室整備費なども支援することにしていて、来週から事業者を募集します。
国のまとめによりますと、県内で宿泊した人の数はおととし1年間で延べ約315万人で、このうち外国人客は12万人足らずでした。
また、去年はクマの大量出没で、秋以降予約のキャンセルが相次ぎ、物価高騰も含めて宿泊業を取り巻く環境が厳しさを増しています。
このため、県は、利用者が安心して滞在できる環境を整備するため、今年度新たに、電気柵やフェンス、監視カメラなどの設置を行った宿泊施設を支援することにしました。
上限は100万円で、かかった費用の半分までを補助します。
また、インバウンド誘客の拡大に向け、露天風呂付きの客室整備を行った場合は1,500万円が上限となっています。
補助金の申し込みは来週月曜日から今月30日金曜日までです。
県は「クマの大量出没で打撃を受けた誘客の回復につながれば」と話しています。