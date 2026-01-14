Æü»º¡È¿·¡É¡Ö¡È2¿Í-8¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¸ø³«¤µ¤ìÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¥«¥¯¥«¥¯¥Ü¥Ç¥£¡ß2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖÄ¾4¡×¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ë¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤âÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª MTÀßÄê¤â¤¢¤ë¡Ö¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¡×ÆÈ¹ñ¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë
2¿Í¾è¤ê¤«¤é8¿Í¾è¤ê¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÈÄ¶¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡É»ÅÍÍ
¡¡Æü»º¤Î¥É¥¤¥ÄË¡¿Í¤Ï2025Ç¯12·î3Æü¡¢²¤½£»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÃæ·¿¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÍÁõ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Æü»º¤¬²¤½£»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëLCV¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÃæ·¿¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ç¡¢ÀÑºÜÀ¤äÂÑµ×À¤ò½Å»ë¤·¤¿¼Á¼Â¹ä·ò¤ÊÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÇÛÁ÷ÍÑÅÓ¤«¤éÁ÷·Þ¼Ö¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿²ÍÁõ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î²ÍÁõ¥á¡¼¥«¡¼schnierle¡Ê¥·¥å¥Ë¡¼¥ë¥ì¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼¼Æâ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼«ºß¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ëL1¤¬Á´Ä¹5080mm¡ßÁ´Éý1956mm¡ßÁ´¹â1971mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3048mm¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£»ÅÍÍ¤ÎL2¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì400mm±äÄ¹¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾è°÷¤ä²ÙÊª¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ä¾Àþ´ðÄ´¤Î¥«¥¯¥«¥¯¤È¤·¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²¤½£¾¦ÍÑ¼Ö¤é¤·¤¤¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ150ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤¹¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®MT¤Þ¤¿¤Ï9Â®AT¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾¦ÍÑ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éMT¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢²¤½£»Ô¾ì¤é¤·¤¤ÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥óºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢2¿Í¾è¤ê¤«¤é8¿Í¾è¤ê¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼¼Æâ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥È¤ÏÆÈÎ©¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥å¥Ë¡¼¥ë¥ìÆÈ¼«¤Î¥·¡¼¥È¥Ù¡¼¥¹¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¡¼¥È¤ÎÁ°¸å°ÌÃÖÄ´À°¤ä¼è¤ê³°¤·¡¢¸þ¤¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤òÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤«¤é¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÅÅÆ°¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢²ÙÊª¤Î¸ÇÄê¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥Ã¥¯ÉÕ¤¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¡£¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¾Ê¤¤¤¿»ÅÍÍ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÙÊª¤òÂ¿¤¯ÀÑ¤ß¤¿¤¤Æü¤Ï²ßÊª¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Á÷·Þ¤¬É¬Í×¤ÊÆü¤ÏÂ¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÃÌ»þ¤Ë¤Ï°ÜÆ°¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼Åª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤É¡¢1Âæ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÅÀ¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥óºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï5Ëü4121¥æ¡¼¥í¡ÊÌó970Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£ÊÝ¾Ú¤Ï¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ºÇÄ¹16Ëükm¤Þ¤¿¤Ï5Ç¯´Ö¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥å¥Ë¡¼¥ë¥ì¼Ò¤Ë¤è¤ëºÇÄ¹5Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹ÊÝ¾Ú¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹â¤¤½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ä¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¼ÂÍÑÀ¤ä¡¢MTÀßÄê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÍÑ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤äÂ¿ÌÜÅª¼Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¥×¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¤Ï¡¢²¤½£¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£