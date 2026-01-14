CES²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ï¡Ö»Å»ö¡×¤Ç¤¤Æ¤¿¡©
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CES 2026¡£º£Ç¯ºÇ¤âÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²áµî°ìÇ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡£²ñ¾ì»²²ÃÀª¤Ï¤È¤¯¤Ë¤½¤ì¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ°¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥í¥Ü¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥Ü¡¢µ»½ÑÅª¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢CES¥Õ¥ëÆüÄø¤ÇÊâ¤²ó¤Ã¤¿ËÍ¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤À¤±¤Î¥í¥Ü¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡Ö»Å»ö¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï¤Ç¿Í´Ö¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆü¾ï¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¿Í´Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¥í¥Ü¤ä¼¹»ö¥í¥Ü¤Î¼Â¸½¤Ï¤«¤Ê¤êÀè¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£CES¤Î¥í¥ÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤È¤¹¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
CES²ñ¾ì¤Ç¸«¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´é¤äÂ¡¢ÏÓ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥í¥Ü³«È¯Â¦¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Î·Á¤ò¤·¤¿¿Í´Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î¥í¥Ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤ä»Å»ö¤ÏÅþÄì¿Í´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÂ¦¤â¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£µ»½ÑÅª¤Ë²ÄÇ½¤Ê¥í¥Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥í¥Ü¤ò¤É¤¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü³«È¯Àè¿Ê¹ñ¤È¤â¸À¤¨¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥í¥Ü¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀ¯ÉÜ¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤É¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿Íºà¤ò¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤ÎÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ó¤Î¤«¡©¤È¤Í¡£
¤Þ¤È¤â¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¥í¥Ü¤¿¤Á
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎCES²ñ¾ì¤Î¥í¥Ü¤¿¤Á¡£ÆüÄø¥Õ¥ë¤Ç¥Ç¥â¤ò¤³¤Ê¤»¤¿¥í¥Ü¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¥é¥Ü¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿²ó¥Æ¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¥Æ¥Ã¥¯¤¢¤ë¤¢¤ë¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥í¥Ü¤¬¡¢CES²ñ¾ì¤Î¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢SwitchBot¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¥í¥ÜOnero H1¡£´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£CES½éÆü¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²È»ö¤Î¥Ç¥â¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Á°¸å¤Ë¥¦¥í¥¦¥í²ó¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¥Ö¡¼¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Á¤é¤«¤Ã¤¿¤ªÍÎÉþ¤òÅ¦¤ó¤ÇÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡¢¤Þ¤¡¤Í¤½¤ÎÆ°¤¤¬ÃÙ¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£¿Í´Ö¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ê¤é²ò¸Û¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£
LG¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯²ÈÄí¸þ¤±¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¥í¥ÜCLOiD¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÀöÂõÊª¤ò¾ö¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç²¿¤«µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ÎLG¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆCLOiD¤ò²ðÊú¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ë»£¤í¤¦¤È¤·¤¿ËÍ¤Ë¡Öº£¡¢»£±Æ¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÌµ»öÉü³è¤·¤¿CLOiD¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤Ë¡¢ÀöÂõÊª¤Î»³¤¬¤Þ¤ë¤Çµ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê°·¤¤¤Ç¾ö¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥í¥Ü¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»öÁ°¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤¿Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î¥Ç¥â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤È¡¢±ó³ÖÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¡£¤Þ¤¡¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°¤¤Ç¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤³¤ì¡¢Ìµ»ö¥í¥Ü¥Ã¥È¼«¿È¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
ÆóÂÊâ¹Ô¤ÏÉÝ¤¤¤«¤â
Æ±¤¸Å¾ÅÝÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤â¡¢Æü¾ï¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡£Zeroth¤ÎÆóÂÊâ¹Ô¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥ÉJupiter¤Ï¡¢ÇØ¾æ¤â¿Í´Ö¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤½¤Î½ÅÎÌ¤â170¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó77kg¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£The Verge¤¬¼èºàÆ°²è¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎJupiter¤¬µÞ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¤â¥Ò¥ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢¤â¤·¤ª²È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶á¤¯¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤é¡Ä¡¢¾²¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¦¤È¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢ÆóÂÊâ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Û¥¤¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬°ÂÁ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Intel¤ÎRoBee¤Ï¥¹¥±¥Ü¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÀè¤Ç¤¹¡£´é¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡£¤Þ¤¡¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¥í¥Ü¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥º¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£TomO¤È¤¤¤¦¥í¥Ü¤Ï°ÜÆ°¤Ï¤»¤º¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥í¥Ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï1²»ÃÆ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ²½·¿¥í¥Ü¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂîµå¤Îµå¤À¤±¤òÄÉ¤¤·â¤ÁÊÖ¤¹¥í¥Ü¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ç¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ü¡ÊÆ°¤¤ÏÃÙ¤¤¡Ë¤âÈ¯¸«¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥í¥Ü¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤ËÆ°¤¤ò·è¤á¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢Å¸¼¨¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¥Ç¥â¤ÎÆâÍÆ¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ëµ»½Ñ¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤¦¤Ä¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¬CES²ñ¾ì¤«¤éÆÀ¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À°µÅÝÅª¤Ë²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¡£¸ÂÄêÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ë¤¹¤éÅþÃ£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¼êÅÁ¤¤¥í¥Ü¡© ¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤Ç¤¹¤è¡£