¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ø¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡Ù¥­¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢¡¼¥ÈÌ£¡×¡ÊÀÇ¹þ 1512±ß¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Ï¡¢1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ø¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡Ù¥­¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢¡¼¥ÈÌ£¡×¤ò¡¢JRÅìµþ±Ø¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆàs¡×¤ä¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥­¡¼!?¡¡ÃíÌÜ¤Î¡È¥Ï¡¼¥ÈÉÕ¤­¥¤¡¼¥Ö¥¤¡É

¢£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¡É

¡¡º£²ó¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³èÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ø¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡Ù¥­¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢¡¼¥ÈÌ£¡×¤Ï¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡È¥­¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢¡¼¥ÈÌ£¡É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£

¡¡½À¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥­¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎË¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥­¥¢¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡È¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥­¥¢¡¼¥ÈÌ£¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥­¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´6¼ïÎà¡£ÃíÌÜ¤Ï¤´¤­¤²¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥ÈÌÏÍÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡È¥Ï¡¼¥ÈÉÕ¤­¥¤¡¼¥Ö¥¤¡É¤Ç¡¢¤È¤­¤É¤­¤·¤«½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£