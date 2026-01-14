Æ±¤¸¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È2ÅÙ·ëº§¡¢55ºÐ¤Ç22ºÐ²¼ÃËÀ¤ÈºÆº§¡Ä60ºÐ½÷Í¥àÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Ê¶á±Æá¤Ë¾×·â¡Ö¹ÅÄ¥ì¥ª¥ÊÀ¨¤¤¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¡×¡Ö¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×
¡Ö¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¡Ä¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡Æ±¤¸ÇÐÍ¥¤È2ÅÙ·ëº§¡¢¤Î¤Á¤Ë22ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤ÈºÆº§¡Ä¡£62ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î10Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö±ê¾å¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ç¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¥Þ¥¹¥ßÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¹ÅÄ¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ò¡¢¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¤µ¤óÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤¹¤®¡×¡Ö¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¡¢22ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤È·ëº§¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á¡×¡Ö60ºÐ°Ê¾å¤ËÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹ÅÄ¤Ï1994Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¿á±ÛËþ¤È·ëº§¡£2000Ç¯¤ËÌ¼¤ÎºéÌí¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬05Ç¯¤ËÎ¥º§¡¢12Ç¯¤ËÉü±ï¤¹¤ë¤â16Ç¯¤ËºÆ¤ÓÎ¥º§¤·¡¢18Ç¯¤Ë22ºÐÇ¯²¼¤Î±ÇÁüºî²È¤È·ëº§¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Û¤«¡¢24Ç¯2·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊÑ·ÁÀ¸Ô´ØÀá¾É¡×¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£