¡Ö1¥«·î¶á¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¤¬°éÀ®±¦ÏÓ¤ÎÄï»Ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢àÄï»ÒÆþ¤êá¤ò1¥«·î¶á¤¯Çº¤ó¤ÀËö¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡¢°éÀ®2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Î²¬ÅÄâ«°ìÏ¯¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤âÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£àÄï»ÒÆþ¤êá¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¿ù»³¤Ø°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Èà¤Î»þ´Ö¤ò¡£1¥«·î¶á¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ù»³¤â¤«¤Í¤ÆÀé²ìÞæÂç¡Ê¸½¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¶µ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·è¤á¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î65»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢31¥»¡¼¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀË¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¶Ë°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£