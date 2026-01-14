À¾Éð¤¬¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î23ºÐÆâÌî¼ê¤È°éÀ®·ÀÌó¡¡¡Ö¼éÈ÷¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤ÄÁª¼ê¡×
¡¡À¾Éð¤Ï14Æü¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥³¥ë¥Ë¥¨¥ëÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤È9Æü¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö140¡×¡£
¡¡¥³¥ë¥Ë¥¨¥ë¤Ï¿ÈÄ¹188¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å88¥¥í¤Çº¸Åê¤²¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¡£¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¥³¡¼¥Á¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥³¥ë¥Ë¥¨¥ëÁª¼ê¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿±¿Æ°Ç½ÎÏ¤È¶¯¸ª¤òÈ÷¤¨¤¿Î¾ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¤òÀìÌç¤È¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤ÄÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ·â¤Ç¤ÏÌî¼ê¤Î´Ö¤ò±Ô¤¯È´¤¯ÂÇµå¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤ÏÂÇ·â¤Î³Î¼ÂÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»½ÑÌÌ¤¬¾¯¤·¸þ¾å¤¹¤ì¤ÐÈôÌö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï3A¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤â¡Ø¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÈôÌö¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê°éÀ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£