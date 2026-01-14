¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¿·´´Àþà¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤Î»È¤¤ÊýáÅÁ¤¨¤ë¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â»È¤¦¡©¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È
¡¡¡ÖROOKIES¡×¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Ì¡²è²È¤Î¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê¤¬¿·´´Àþ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¸ÀµÚ¡£È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤ÎºÂÀÊ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¿·´´Àþ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ä°ìÉô¤ÎÆÃµÞ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëºÂÀÊ²¼¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¡×(ÂÃÖ¤)¤Î¼Ì¿¿¤ò2ËçÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ï¾²¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸ÌÏÍÍ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ï¼êÁ°¤ËÀÞ¤êÊÖ¤··¤²¼¤òÍú¤¤¤¿Â¤ò¤Î¤»¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¸¤¬ÅÚÂ¤Ç¡¢±¦¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤éÅÚ¶Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Þ¤¹¡£¼þÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö½é¼ª¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¢ÊÖ¤»¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÅÚÂ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ë¿Í¸«¤«¤±¤ë¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤ÈÌÂ¤¦¡×¡Ö³Î¤«¤Ë³°¹ñ¤ÎÊý¤Ê¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤ÇÌÀµ¤·¤¿Êý¤¬¿ÆÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤Î¤Û¤«¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤ì»È¤¦¡©¡×¡Ö¤¢¤ìºÂÀÊ¤¬µç¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÙËâ¡×¡Ö·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÄñ¹³¤¢¤ë¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬ÁÇÂ¤òºÜ¤»¤¿¤È»×¤¦¤È¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç·¤¤òÃ¦¤°¤Î¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£