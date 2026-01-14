¡ÖÍè¤Æ¤¿¤ó¤«¤¡¡Á¤¤¤Ã‼¡×¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡´ÑµÒÀÊ¤ËNetflix¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ñ¤¬¡ªÆ£ùõ¤æ¤ß¤¢´ÑÀï¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤£¡Á¤Ã¡×¤ÎÀ¼
À»ÃÏ¹ñÎ©´ÑµÒÀÊ¤Ë2Ç¯Á°±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î»Ñ
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Î´ÑµÒÀÊ¤ËÂç¥Ò¥Ã¥ÈNetflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¡¹Âç²ñ¤ÎÂè102²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎÆ£粼¤æ¤ß¤¢¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ º£Ç¯¤â´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿À»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¤Î´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢60142¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò3¡¾0¤Ç²¼¤·¤ÆÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÁíÂÎ¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö2´§¡×¤âÀ®¤·¿ë¤²¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Ç8ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¡£Æ±¤¸¤¯½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¼¯Åç³Ø±à¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!? ¤æ¤ß¤¢¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¿¤ó¤«¤¡¡Á¤¤¤Ã!! ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤£¡Á¤Ã¡×¡Ö¤¢¡¢¤¿¤·¤«Á°¡¹²óÂç²ñ¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ì³¤á¤Æ¤¿¡Ä¡©¡×¡Öº£Ç¯¤âºÇ¹â¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤æ¤ß¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤·¤Æ¤¿»þ¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£