¶å½£ËÌÉô¡¢20Æü¤´¤í¤«¤é10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¹¤Ë¡¡ÆîÉô¤Ï21Æü¤´¤í¤«¤é¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï13¸á¸å¡¢»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¶å½£ËÌÉô¤È¶å½£ÆîÉô¤Ë¡ÖÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÉô¤Ï20Æü¤´¤í¤«¤é¡¢ÆîÉô¤Ï21Æü¤´¤í¤«¤é¡¢10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤Äã²¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÚÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡Û1·î20Æü¤´¤í¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à:5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡Ý2.6¡î°Ê²¼¡Ë
¡¡¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦6Æü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æü¤´¤í¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¤ËÎ±°Õ¡£
¡¡¡ÚÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡Ë¡Û1·î21Æü¤´¤í¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à:5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡Ý2.5¡î°Ê²¼¡Ë
¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢21Æü¤´¤í¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¤ËÎ±°Õ¡£
¡¡Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó
¡¡¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤äÄã²¹¡¢¹ßÀãÎÌ¡ÊÅßµ¨¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¡£6ÆüÀè¤«¤é14ÆüÀè¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬30¡ó°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï5Æü´Ö¹ßÀãÎÌ¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡×¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬30¡ó°Ê¾å¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢°Ê²¼¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
