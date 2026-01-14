·²ÇÏ¤ÇÅßµ¨¹ñ¥¹¥ÝÄ´À°¤Ø¡¡29Ç¯Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¥¹¥Ý¶¨
¡¡ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ï14Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿Íý»ö²ñ¤Ç¡¢³«ºÅÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤2029Ç¯¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÅßµ¨Âç²ñ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¶¥µ»²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©¤ËÂÇ¿Ç¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶¶ËÜÀ»»ÒÍý»ö¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶¥µ»ÃÄÂÎ¤«¤éÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡Ö±þ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©¤ÏÆ±Ç¯¤Ë½©¤ÎËÜÂç²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Åßµ¨Âç²ñ¤Ïº£Ç¯¤¬ÀÄ¿¹¸©¡¢ÍèÇ¯¤Ï´ä¼ê¸©¤È¿ÀÆàÀî¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»³Íü¸©¤Ç³«ºÅ¡£28Ç¯¤ÏÄ¹Ìî¸©¤Ç³«¤«¤ì¡¢29Ç¯°Ê¹ß¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£