タレント松田ゆう姫（38）が14日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に水曜コメンテーターとして生出演し、ラブホテルでの密会問題で辞職後、前橋市長選に再選を果たした小川晶氏（43）について自身の考えを語った。

昨年9月下旬、週刊誌報道をきっかけに、既婚の男性職員（退職）とホテルで10回以上会ったと認めた。その後、一旦は給与半減を自らに課して続投を表明したものの、市民の反発は強く、辞職。出直し選に臨み、再選した。

番組では、辞任前の給与半減について、陣営に取材した結果などを紹介した。タレント中丸雄一は「地元の者じゃないからそう思うのかもしれませんけど、給与が半分かどうかはどっちでもいいと思いますね。再選に関してもそれが答えだと思う。結果を出してもらえれば、それでいいと思う」と私見を述べた。

小川氏本人は職員との不倫関係は否定したものの、それを証明する証拠を提示することは最後までできなかった。こうした事実に、松田は「密会騒動の真実みたいなのは、ベールに隠されたまま」と痛烈指摘した。

その上で国民民主党の玉木雄一郎代表が昨年、不倫問題を報じられて潔く謝罪した件に触れた。「一方で、国民民主の玉木さんとかは全部ちゃんと“してました”と言って。でも、レッテルが付くのは玉木さんの方だったりして。正直に言うのが本当は正解なのに、どうなんだろうなって」と首をかしげた。

タレント小原ブラスが「だけどみんな、やっただろと思ってるよね。正直な話」とぶっちゃけると、松田は「だけど、言わなかったらちょっとうやむやになる」と違和感を口にした。