SBI¾Ú·ô¤Î¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¡¢·î´ÖÀßÄê³Û1,000²¯±ß¤òÆÍÇË¡¡Åê¿®ÀÑÎ©Á´ÂÎ¤Ç¤Ï2,890²¯±ß¤Ë
SBI¾Ú·ô¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÀÑÎ©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·î´Ö¤ÎÀÑÎ©ÀßÄê¶â³Û¤¬1,000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Î·î´ÖÀÑÎ©ÀßÄê¶â³Û¤Ï2,890²¯±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡û¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÍøÍÑ³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï2020Ç¯7·î¤Ë¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥«¡¼¥É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤ò¿Ê¤á¡¢¸½ºß¤Ï·×8¼Ò¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÑÎ©¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ³Æ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡ÖÅê¿®¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢Æþ¶â¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¼Ò¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÄó·È¥«¡¼¥É¤Ï8¼Ò¤Ë³ÈÂç
¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÄó·È¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥«¡¼¥É¡Ê2020Ç¯7·î¡Á¡Ë
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡Ê2021Ç¯6·î¡Á¡Ë
ÅìµÞ¥«¡¼¥É¡Ê2022Ç¯4·î¡Á¡Ë
¥¢¥×¥é¥¹¥«¡¼¥É¡Ê2022Ç¯9·î¡Á¡Ë
UCS¥«¡¼¥É¡Ê2022Ç¯12·î¡Á¡Ë
Âç´Ý¾¾ºå²°¥«¡¼¥É¡Ê2023Ç¯2·î¡Á¡Ë
¥ª¥ê¥³¥«¡¼¥É¡Ê2023Ç¯5·î¡Á¡Ë
JCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯5·î¡Á¡Ë
¡ûÅê»ñ¿®Â÷¤Ï2,600ËÜÄ¶¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
SBI¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¡¼¥Þ·¿¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎºÎÍÑ¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î¼è°·ËÜ¿ô¤Ï2,600ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£NISA¸ýºÂ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¡¦¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤¢¤ï¤»¤ÆÉý¹¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÍøÍÑ³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï2020Ç¯7·î¤Ë¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥«¡¼¥É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤ò¿Ê¤á¡¢¸½ºß¤Ï·×8¼Ò¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÑÎ©¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ³Æ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡ÖÅê¿®¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÄó·È¥«¡¼¥É¤Ï8¼Ò¤Ë³ÈÂç
¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÄó·È¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥«¡¼¥É¡Ê2020Ç¯7·î¡Á¡Ë
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡Ê2021Ç¯6·î¡Á¡Ë
ÅìµÞ¥«¡¼¥É¡Ê2022Ç¯4·î¡Á¡Ë
¥¢¥×¥é¥¹¥«¡¼¥É¡Ê2022Ç¯9·î¡Á¡Ë
UCS¥«¡¼¥É¡Ê2022Ç¯12·î¡Á¡Ë
Âç´Ý¾¾ºå²°¥«¡¼¥É¡Ê2023Ç¯2·î¡Á¡Ë
¥ª¥ê¥³¥«¡¼¥É¡Ê2023Ç¯5·î¡Á¡Ë
JCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯5·î¡Á¡Ë
¡ûÅê»ñ¿®Â÷¤Ï2,600ËÜÄ¶¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
SBI¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¡¼¥Þ·¿¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎºÎÍÑ¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î¼è°·ËÜ¿ô¤Ï2,600ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£NISA¸ýºÂ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¡¦¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤¢¤ï¤»¤ÆÉý¹¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£