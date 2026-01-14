¡Ú¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡ß¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡Û¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ! ¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤í¤±¤ë¡Öçõ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥á¥ë¥Ä¡×¤¬ÅÐ¾ì
ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï1·î15Æü¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡×¡Á2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¥³¥é¥ÜÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥á¥ë¥Ä ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Á¤´ ¡Ámade with KITKAT¡Á¡×(»ý¤Áµ¢¤ê:490±ß¡¢ÇÛÃ£:700±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ(°ìÉô¤ò½ü¤¯)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥á¥ë¥Ä ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Á¤´ ¡Ámade with KITKAT¡Á¡×(»ý¤Áµ¢¤ê:490±ß¡¢ÇÛÃ£:700±ß)ÈÎÇä
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢çõ¤ÎÎ³¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È çõ¡×¡¢±öÌ£¤È¥³¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸·Áª¤Î¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡×¡¢Æ±¾¦ÉÊÀìÍÑ¤Î¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼À¸ÃÏ¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´Ì£¤Î¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤Á¤´´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥á¥ë¥Ä ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Á¤´ ¡Ámade with KITKAT¡Á¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¤Ê¤ª¡¢ÇÛÃ£¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÊÌÅÓ¤Ç¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
