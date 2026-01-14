¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¿Æ»Ò±é¤¸¤¿¸µ»ÒÌò¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È22Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤ÇÎÞ¡Ö³Î¤«¤ËÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Æ¥¨¥â¤¹¤®¡×´¶·ã¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÆ£ºéÎÉ¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£22Ç¯Á°¤Ë¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°4»þÈ¾¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ÂÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢¼Ä¸¶¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇºÆ²ñ¤¬¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÆ£¤«¤é¶¦±éÎò¤òÅÁ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¼Ä¸¶¤ÎÊý¤«¤éÌ¼Ìò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¡¢2¿Í¤ÏÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢°ÂÆ£¥¢¥Ê¤ÏÅê¹Æ¤Ë¤Æ¡Ö22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£2004Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡¦¥À¥Ã¥É¡Ù¤Ç¡¢¼Ä¸¶¤ÎÌ¼Ìò¤ò°ÂÆ£¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿±ï¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢Ì´¤¬°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼Ä¸¶¤È°ÂÆ£¥¢¥Ê¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ¡ª¡×¡Ö¿Æ»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Æ¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ÂÆ£¥¢¥Ê¡¢³Î¤«¤ËÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡×¤Ï½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ìÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°½÷¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¡ÈÌ¼¡É¤È¤ÎºÆ²ñ
¢¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡õ°ÂÆ£ºéÎÉ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¢¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡×
