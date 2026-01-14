¡ÖºÆ²ñ¡×ÍÌ¾»ÒÌò¤ÎÄï½Ð±é¤¬ÏÃÂê¡Ö¸ý¸µ»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ß¤ó¤Ê³èÌö¤·¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤¬13Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅÏÊÕÂçÃÎ±é¤¸¤ëº´µ×´ÖÄ¾¿Í¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÆ²ñ¡×ÍÌ¾»ÒÌò¤ÎÄïÅÐ¾ì¡Ö¸ý¸µ»÷¤Æ¤ë¡×
23Ç¯Á°¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿4¿Í¤ÎÃç´Ö¡£·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤Ï¡¢Ã´Åö¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Ì¿¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¿¿¼Â¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
1ÏÃ¤Ï¡¢23Ç¯Á°¤Ë½ß°ì¡¢Ëüµ¨»Ò¡¢Ä¾¿Í¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤¬»³¤ÎÃæ¤ÇÃî¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£4¿Í¤ÏÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÃî¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¡¹¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³¤Ë½ÆÀ¼¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¡Ö²¶¤¿¤Á4¿Í¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤¿¡×¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¤òÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõ°õ¤·¤¿¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë4¿Í¤Ï·ý½Æ¤ò¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¤ë¡£
¤³¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤ËÃî¼è¤êÌÖ¤ÈÃî¤«¤´¤ò»ý¤ÄÄ¾¿Í¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤ÎÄï¤Ç»ÒÌò¤ÎÎëÌÚ³Ú¡£»Ð¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÌ´¡¢Ëå¤Ï»ÒÌò¤ÎÎëÌÚÍÀ¤Ç¡¢4¤¤ç¤¦¤À¤¤³§¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡¤ÎÄï¤Ç»ÒÌò¤Î³Ú¤Î½Ð±é¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÎÊ¡¤¯¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ß¤ó¤Ê³èÌö¤·¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö¸ý¸µ»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
