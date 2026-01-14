¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£µ¡ó¹â¤Ç¼è°ú¡Ä ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£µ¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£µ¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2026Ç¯1·î14Æü 17»þ14Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£µ¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡ÉÔÆ©ÌÀ´¶Â¿¤¯ÆðÄ´¡¢ÊÆºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤â¾ÇÅÀ Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£·£¹£²±ß¹â¡¢ÂçÉý¹â£³Ï¢Æ¤Ç£µËü£´£°£°£°±ßÂæ¾è¤» ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï£°¡¥£°£³¡ó¹â¡¢Á°Æü½ªÃÍÉÕ¶á¤Ç¼è°ú³«»Ï¤Ø