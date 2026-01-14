¡ÚÉÙ»Î»³¡ÛÀ¤³¦°ä»º¤Î·Ê´Ñ¤ò¼é¤ì¡ª»³Ï¼¤Î¸©Æ»¼þÊÕ¤ËÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò¼Â»Ü(ÀÅ²¬Ž¥ÉÙ»ÎµÜ»Ô)
À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤Î·Ê´Ñ¤ò¼é¤í¤¦¤È¡¢14Æü¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤ËÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÀÅ²¬¸©»º¶ÈÇÑ´þÊª¶¨²ñŽ¥ÉÙ»Î»ÙÉô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶¨²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¶È¼Ô¤äÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É25¿Í¤¬¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¸©Æ»¼þÊÕ¤ËÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿»º¶ÈÇÑ´þÊª¤òÅ±µî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª¤¬ÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£14Æü¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼êºî¶È¤Ç¡¢ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä¤¬¤ì¤¤Ê¤ÉÌó50¥È¥ó¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊª¤òÅ±µî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ÎÇÓ½Ð¼Ô¤È½èÍý¶È¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡Åê´þ¤ÎËÐÌÇ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
