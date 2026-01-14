Ãæ¹ñÅ´Ï©ÆîÇ«¶É½¸ÃÄ¡¦ÆîÇ«ÆîÁà¼Ö¾ì¤ËÂ³¤¯ÀþÏ©¡£¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±£²·î£±Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîÇ«1·î14Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¾Éô¤«¤é¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ÎËÌÉôÏÑ¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñºÝÊªÎ®¥ë¡¼¥È¡ÖÀ¾ÉôÎ¦³¤¿·¥ë¡¼¥È¡×¤ÎÄê´ü²ßÊªÎó¼Ö¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤ä¹ÁÏÑ¡¢Í¢Á÷ÉÊÌÜ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÁ´Êý°ÌÅª¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Äê´ü±¿¹ÔÏ©Àþ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î2ËÜ¤«¤é25Ç¯¤Ë¤Ï26ËÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£

¡¡¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÆîÇ«»Ô¤ÎÃæ¹ñÅ´Ï©ÆîÇ«¶É½¸ÃÄ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Ç¯¤Î±¿¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢Æ±¥ë¡¼¥È¤ÎÅ´Æ»²ßÊªÍ¢Á÷ÎÌ¤ÏÎß·×500ËüTEU¡ÊÉ¸½à¥³¥ó¥Æ¥Ê´¹»»¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢25Ç¯¤ÎÈ¯Á÷ÎÌ¤Ï130ËüTEU°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤Î¶Ö½£¹Á¤ÎÁ´ÍÆ¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£·Æü»£±Æ¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
¾å¡§¶Ö½£¹ÁÅì±Ø³ÈÄ¥Âè£±´ü¹©»öÁ°¤ÎÆ±±Ø¡£²¼¡§³ÈÄ¥¸å¤Î¶Ö½£¹ÁÅì±Ø¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
ÆîÇ«¹ñºÝÅ´Æ»¹Á¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡ÖÃæ²¤ÈÉÎó¡×¡ÊÃæ¹ñ¤È²¤½£¤ò·ë¤Ö¹ñºÝ²ßÊªÄê´üÎó¼Ö¡Ë¤ÎÂè£±ÊØ¡£¡Ê£²£°£²£±Ç¯£³·î£±£³Æü»£±Æ¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
¶Ö½£¹Á±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡ÖÞá·Ë¿·¡×¡Ê½Å·ÄÅ´Æ»¸ý´ß¤«¤é¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¶Ö½£¹Á¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ò·ë¤Ö¡ËÆî¸þ¥ë¡¼¥È¤Î»î¸³±¿¹ÔÎó¼Ö¤ÎÂè£±ÊØ¡£¡Ê£²£°£±£·Ç¯£´·î£²£¸Æü»£±Æ¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
À¾ÉôÎ¦³¤¿·¥ë¡¼¥È¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÅ´Æ»¤È³¤¾åÍ¢Á÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹ñºÝÊ£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷Îó¼Ö¡£¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±£°·î£¹Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
À¾ÉôÎ¦³¤¿·¥ë¡¼¥È¤ÎÅ´Æ»ÀþÏ©¤Ç¥ì¡¼¥ë¤Î¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦Å´Æ»ºî¶È°÷¡£¡Ê£²£°£²£³Ç¯£´·î£±£²Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
¶Ö½£¹ÁÅì±Ø³ÈÄ¥¹©»ö¤Î¸½¾ì¤Ç¥ì¡¼¥ë¤òÉßÀß¤¹¤ëÅ´Æ»ºî¶È°÷¡£¡Ê£²£°£±£¹Ç¯£³·î£±£±Æü»£±Æ¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
À¾ÉôÎ¦³¤¿·¥ë¡¼¥È¤ÎÅ´Æ»ÀþÏ©¤Ç¥ì¡¼¥ë¤Î¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦Å´Æ»ºî¶È°÷¡£¡Ê£²£°£²£³Ç¯£´·î£±£²Æü»£±Æ¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
À¾ÉôÎ¦³¤¿·¥ë¡¼¥È¤ÎÅ´Æ»ÀþÏ©¤Ç¥Ð¥é¥¹¥È¤Î¤Õ¤ë¤¤Ê¬¤±¡¦¸ò´¹ºî¶È¤ò¹Ô¤¦Âç·¿µ¡³£¡£¡Ê£²£°£²£´Ç¯£µ·î£²£´Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
¾å¡§¶Ö½£Å´Æ»¥³¥ó¥Æ¥Ê¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤Î·úÀß¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¶Ö½£ÊÝÀþ¶è¤Îºî¶È°÷¡£²¼¡§²ÔÆ¯Ãæ¤Î¶Ö½£Å´Æ»¥³¥ó¥Æ¥Ê¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡£¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
¾å¡§¶Ö½£¹Á¤Î¹ÁÏÑºî¶È¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢µ°Æ»ÍÑ¥Ð¥é¥¹¥È¤òÉßÀß¤¹¤ë¹©»ö¼ÖÎ¾¡£²¼¡§¶Ö½£¹Á¤Î¹ÁÏÑºî¶È¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ßºî¶È¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë
¾å¡§£²£°£±£¸Ç¯£··î£±£¹Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¶Ö½£¹ÁÅì±Ø¡£²¼¡§¸½ºß¤Î¶Ö½£¹ÁÅì±Ø¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£·Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë