¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîÇ«1·î14Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¾Éô¤«¤é¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ÎËÌÉôÏÑ¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñºÝÊªÎ®¥ë¡¼¥È¡ÖÀ¾ÉôÎ¦³¤¿·¥ë¡¼¥È¡×¤ÎÄê´ü²ßÊªÎó¼Ö¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤ä¹ÁÏÑ¡¢Í¢Á÷ÉÊÌÜ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÁ´Êý°ÌÅª¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Äê´ü±¿¹ÔÏ©Àþ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î2ËÜ¤«¤é25Ç¯¤Ë¤Ï26ËÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÆîÇ«»Ô¤ÎÃæ¹ñÅ´Ï©ÆîÇ«¶É½¸ÃÄ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Ç¯¤Î±¿¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢Æ±¥ë¡¼¥È¤ÎÅ´Æ»²ßÊªÍ¢Á÷ÎÌ¤ÏÎß·×500ËüTEU¡ÊÉ¸½à¥³¥ó¥Æ¥Ê´¹»»¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢25Ç¯¤ÎÈ¯Á÷ÎÌ¤Ï130ËüTEU°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£