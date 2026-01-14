ÃæÀî°ÂÆà¡¡½÷»Ò¥¢¥Ê³¦·¨¡Ö¥É¥í¥É¥í·Ï¡×ÀïØË¥¨¥Ô¤¬¡ÖÉÝ¤Ã¡Ä¡ª¡×¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë»³ºê¡ÖÌ±Êü³¦·¨¡¢Ì±Êü³¦·¨¤Í¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¤¬£±£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö³ÊÉÕ¤±¤·¹ç¤¦½÷¤¿¤Á¡×¡£¡Ö³Ú¤·¤¯À¸³è¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê½÷¡×¤ò³ÊÉÕ¤±¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¡¦Â¼½Å°ÉÆà¤¬½ç°ÌÍ½ÁÛ¤·¡¢ºòÇ¯¤Ë£Î£È£Ë¤òÂà¶É¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃæÀî°ÂÆà¤ò¥ï¡¼¥¹¥È¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½÷À¥¢¥Ê³¦·¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ä¡£½÷»Ò¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢£¸³ä¡¢£¹³äÊý¡¢Îø°¦¤ÎÏÃ¤È¤«¡£¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©°ì²ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤¬Ã¯¡¹¤«¤é£Ä£ÍÍè¤Æ¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¡ÊÍ§¿Í¤ÏÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¡Ø¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Á¥ã¥é¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡ÊÃæÀî¥¢¥Ê¤â¡Ë¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ä¡£¤ä¤á¤È¤¯¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£¸åÆü¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¤½¤Î¿Í¤È¥¤¥ó¥¹¥¿Áê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¼½Å¤é¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥É¥í¥É¥íÎø°¦·Ï¤ÎÃÌÏÃ¤Ë¡ÖÉÝ¤Ã¡Ä¡ª¡×¤ÈÀä¶ç¡£¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê³¦·¨¡©¤½¤ì¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤Î¡Ä¡£»ä¤Î¼þ¤ê³¦·¨¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¡©¡×¤ÈÄÉµá¤µ¤ì¡Ö£Î£È£Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¤¬¡Ö£Î£È£Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤³¦·¨¡£Ì±Êü³¦·¨¡¢Ì±Êü³¦·¨¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡Ä¡£Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤³¦·¨¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£