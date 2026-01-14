本田翼、書き初め披露に反響「字、上手」「味のある字!!」「書いてある言葉ナイスです」 正月に友人と共に楽しむ
俳優の本田翼（33）が13日、自身のインスタグラムを更新。書き初めを披露し「字、上手」「味のある字!!」「書いてある言葉ナイスです」などと、反響を呼んでいる。
【写真】「味のある字!!」「書いてある言葉ナイスです」本田翼が披露した書き初め
本田は「遅くなりましたが新年あけましておめでとうございます」と、ファンに向けあいさつ。続けて、「今年は自分の苦手なことにちゃんと向き合って、より人として成長できるようにがんばれたらいいよな…」と目標を明かした。
投稿では、正月に友人と共に屋外の広場で楽しんだ羽子板＆書き初めの様子を動画で披露。書き初めは無地の羽子板に行い、本田は筆で「信頼。」の言葉を記した。
なお、友人が書いた「不労所得。」「心の安定。」という少々ユニークな書き初めも紹介し、「ともだちとして心配かも」とちゃめっ気交じりにコメントしていた。
ファンからは、ほかにも「野外で書き初めとか素敵だね〜」「ばっさー 字うますぎ」「綺麗な字だね！」「信頼 すごくいい言葉だよね」「ふふふ、楽しそう」「羽子板と書き初め お正月らしくて良いね」「お正月らしくて癒されました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
