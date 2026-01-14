¸ªÉé½ý¤Î¥¥à¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¡¡¥¹¥Î¥ÜHP¡¢3Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë¤Ç¡¢º£·î¾å½Ü¤Î¥¹¥¤¥¹¤Ç¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¸ª¤òÉé½ý¤·¤¿¥¯¥í¥¤¡¦¥¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Î¸¡ºº¤Ç¸ª¤Î´ØÀá¿°Â»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤âÀ©¤·¤¿25ºÐ¤Î½÷²¦¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ç½÷»ÒHP¤Ï2·î11Æü¤ËÍ½Áª¡¢12Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë