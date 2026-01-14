¡Ö±éµ»¤Î¿¶¤êÉýÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¡È²½ÀÐÃË¡É¤«¤é¿·¤¿¤Ê´é¡ª¿·¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ËÂçÈ¿¶Á
ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÈôÆà½ß°ì¤ò±é¤¸¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿TBS¡Ë¤ÇÄâ¼ç´ØÇò¤Î¡È²½ÀÐÃË¡É¤òÇ®±é¤·¤¿¤ê¡¢¡ØBelieve¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤ÏÊ¢¤ÎÄì¤Ç¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·º»ö¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡È¤¢¤ë½ÅÂç¤ÊÈëÌ©¡É¤ò¤â¤Ä·º»öÌò¤Ë¡£¸ýÃ£¼Ô¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÎø¿Í¤Ë´Å¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë½ß°ì¤¬¡¢¡ÈÈëÌ©¡É¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê´é¤ò¸«¤»¡¢ÃÝÆâ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¼Çµï¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö±éµ»¤Î¿¶¤êÉýÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Í!?¡×¡Ö¾¡ÃË¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤È°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¡É¤ÇÉ¿ÊÑ¤¹¤ë½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë
¢¡Îø¿Í¤Ë¡È´Å¡¹¥Ï¥°¡É¤â¡Ä
¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ºá¡É¤ò¶¦Í¤·¤¿½ß°ì¡¢´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¡£¤½¤³¤«¤é23Ç¯¡¢·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¸Î¶¿¤Î»°¥ÄÍÕ·Ù»¡½ð¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÂ´¶È°ÊÍè²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè1ÏÃ¤Î½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢·º»ö¤Ç¤¢¤ë½ß°ì¤¬¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁû²»¤Ë¤´Î©Ê¢¤Ê¹âÎð¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£½ß°ì¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃÊ¹¤¯¤«¤é¡£¤Þ¤¢¾´ý¤Ç¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤È¹ª¤ß¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ìë¶ÐÌÀ¤±¤ÎÎø¿Í¡¦º£°æÇîÈþ¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤È¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤¤´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÄ¾¿Í¤Î·»¡¦º´µ×´Ö½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤¬ÉÔ¿³¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤³¤Î»ö·ï¤¬¡¢23Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¶¯Åð»ö·ï¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡Ä¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½ß°ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿É¤½¤¦¤Ë¡È²áµî¤ÎÈëÌ©¡É¤ò²óÁÛ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ß°ì¤¬Êú¤¨¤ë¾×·â¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½ß°ì¤¬Æ°ÍÉ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÀö¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÇÂè1ÏÃ¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
ñ¨¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼Â¤Ï°Ç¤òÊú¤¨¤ë½ß°ì¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤â¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤à¥·¡¼¥óÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£