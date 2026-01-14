¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢10·î¤ËQR¾è¼Ö·ô¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¡¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤ÏÁ´ÇÑ¤Ø
¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»¤Ï14Æü¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊTX¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ2026Ç¯10·î1Æü(ÌÚ)¤è¤êQR¾è¼Ö·ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅ´Æ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾Íè¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤Ï½ç¼¡ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ôµÍ¤Þ¤ê²ò¾Ã¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤Ï¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ËÅêÆþ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢µ¡´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ö·ôµÍ¤Þ¤ê¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£QR¾è¼Ö·ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼è¤êÊý¼°¤ò¥¿¥Ã¥Á¼°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸º¤é¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤Ï¶âÂ°¤ò´Þ¤à¤¿¤á¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»þ¤Ë´Ä¶Éé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òQR¾è¼Ö·ô¤ØÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»ö¶È±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¼§µ¤½èÍýµ¡¹½¤ò»ý¤Ä²þ»¥µ¡¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ÊÊÝ¼é¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤ÎÇÑ»ß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
QR¾è¼Ö·ô¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯Çä¤ò½ç¼¡½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î¡¢Äê´ü·ô¤Ê¤É¤¬Àè¹Ô½ªÎ»
2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼§µ¤Äê´ü¾è¼Ö·ô¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¾®»ùÍÑ²ó¿ô¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¼§µ¤Äê´ü·ô¤ä¾®»ùÍÑ²ó¿ô·ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ¸ú´ü´Ö½ªÎ»¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯9·îËö¤ÇÁ´¤Æ¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ôÈ¯Çä¤ò½ªÎ»
Â³¤¤¤Æ¡¢QR¾è¼Ö·ôÆ³ÆþÄ¾Á°¤Î2026Ç¯9·î30Æü(¿å)¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌ¾è¼Ö·ô¡×¤ä¡ÖÆþ¾ì·ô¡×¡¢¡ÖÄÌ³ØÍÑ³ä°ú²ó¿ô¾è¼Ö·ô¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯Çä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£´ë²è¾è¼Ö·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖQR¾è¼Ö·ô¥·¥¹¥Æ¥à¡×³µÍ×
Æ³ÆþÆü¡§2026Ç¯10·î1Æü(ÌÚ)½éÎó¼Ö¤è¤ê
ÂÐ¾Ý¡§¼«Æ°·ôÇäµ¡¤ÇÈ¯·ô¤¹¤ëÉáÄÌ¾è¼Ö·ô
ÍøÍÑÊýË¡¡§¾è¼Ö·ô¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¥¿¥Ã¥Á
¡Ú¼§µ¤·ô¤ÎÇÑ»ßÆüÄø¡Û
¡¦2026Ç¯3·î13Æü(¶â)½ªÎ»¡§¼§µ¤Äê´ü¾è¼Ö·ô¡¢¾®»ùÍÑ²ó¿ô¾è¼Ö·ô
¡¦2026Ç¯9·î30Æü(¿å)½ªÎ»¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ô¡ÊÉáÄÌ¾è¼Ö·ô¡¢Æþ¾ì·ô¡¢³Æ¼ï²ó¿ô·ôÅù¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦2026Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¡¢¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ç¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡£
¡¦Â¾¼ÒÀþÈ¯¹Ô¤Î¼§µ¤Ï¢ÍíÄê´ü¾è¼Ö·ô¤â¡¢Æ±Æü°Ê¹ß¤ÏTXÀþ¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÇÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ê·¸°÷Áë¸ýÂÐ±þ¡Ë¡£
ÉáÃÊ¡¢¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤ä²ó¿ô·ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢3·î¤È9·î¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨»þ´ü¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£IC¥«¡¼¥É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ä¿·¤·¤¤ÍøÍÑÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
