¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸½Ð¾ìÁª¼êÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡Ä¥¨¥ë¥Àー¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥±¥ë¤¬·ç¾ì
¡¡B¥êー¥°¤Ï1·î14Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖSHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE¡×¤Î·ç¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥¨¥ë¥Àー¥¦¥£¥Ã¥Á ¡ÊÀçÂæ89ERS¡Ë¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·ç¾ì¡£¤Þ¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥±¥ë ¡ÊÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡Ë¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°²óÍ¥¾¡¤Î¼Ä»³ÎµÀÄ¡ÊÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¡¢À¥ÀîÎ°µ×¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢²¬ÅÄÂç²Ï¡ÊÀîºê¡Ë¡¢ÃÓÅÄÍ´°ì¡Ê±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¡Ë¡¢À¾Â¼Í¥¿¿¡Ê¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»U18¡Ë¤Î6Áª¼ê¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥¨¥ë¥Àー¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ï¡¢194¥»¥ó¥Á93¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤Ç¥ì¥Ð¥Î¥óÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀçÂæ¤Ç¤Ï¹â¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëIQ¤Ç¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ò³è¤«¤¹¥×¥ìー¥á¥¤¥¯¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¤ÇÄ¾¶á10»î¹ç8¾¡2ÇÔ¤È¹¥Ä´¤ÊÀçÂæ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥±¥ë¤Ï¡¢193¥»¥ó¥Á99¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïÂè18Àá¤Þ¤Ç½ª¤¨¤¿¸½ºß1»î¹çÊ¿¶Ñ23.4ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£B1¥êー¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âè3°Ì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¥¹¥³¥¢¥éー¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÂç²ñ2ÆüÌÜ¤Î17Æü¤Ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡ÖRELIVE DUNK CONTEST¡×¡¢¡ÖMINERVA 3POINT CONTEST¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£