£Ó£È£É£Æ£Ô¤Ï£¹～£±£±·î´üÁý¼ý¸º±×¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤È¯É½¤â
¡¡£Ó£È£É£Æ£Ô<3697.T>¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Âè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£µÇ¯£¹～£±£±·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï£³£´£¸²¯£´£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£µ¡¥£µ¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£²£¸²¯£±£·£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¹¡¥£¹¡ó¸º¡Ë¤ÈÁý¼ý¸º±×¤À¤Ã¤¿¡££Ä£Ø¼ûÍ×¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÇä¾å¹â¤ò¿¤Ð¤·¤¿°ìÊý¡¢Íø±×ÌÌ¤Ç¤ÏºÎÍÑÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èÆÀ¾å¸Â¤Ï£·£¹£°Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£³¡¥£°£°¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï£±£°£°²¯±ß¡£´ü´Ö¤Ï£±·î£±£¹Æü～£³·î£³£±Æü¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢»Ò²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î¥Ë¥Ã¥»¥¤¥³¥à¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££´·î£±ÆüÉÕ¤Ç¥Ë¥Ã¥»¥¤¥³¥à¤ÎÁ´³ô¼°¤òÌó£²£°£´²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èÆÀ¾å¸Â¤Ï£·£¹£°Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£³¡¥£°£°¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï£±£°£°²¯±ß¡£´ü´Ö¤Ï£±·î£±£¹Æü～£³·î£³£±Æü¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢»Ò²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î¥Ë¥Ã¥»¥¤¥³¥à¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££´·î£±ÆüÉÕ¤Ç¥Ë¥Ã¥»¥¤¥³¥à¤ÎÁ´³ô¼°¤òÌó£²£°£´²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS