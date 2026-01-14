¡Öº£Ç¯¤«¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¡Ä¡×¸½Ìò°úÂà¤ÎÃæÂ¼½¼¹§»á¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òÊó¹ð
¡¡¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬(JFL)¤Ï14Æü¡¢ÃæÂ¼½¼¹§»á(35)¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼»á¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¤«¤éµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¼¯Åç¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢2022Ç¯¤Ë´ä¼ê¤Ø²ÃÆþ¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤«¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë°Ù¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ê³èÌö¤¹¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼»á¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¤«¤éµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¼¯Åç¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢2022Ç¯¤Ë´ä¼ê¤Ø²ÃÆþ¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤«¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë°Ù¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ê³èÌö¤¹¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£