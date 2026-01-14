¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î»à¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡ª¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È－Ì¤´°¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à－¡Ù2026Ç¯2·î¾å±é·èÄê
¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È－Ì¤´°¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à－¡Ù
²»³Ú»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤È¤µ¤ì¤ëÅ·ºÍ²»³Ú²È¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î»à¤È¡¢Ì¤´°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ËÇ÷¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È－Ì¤´°¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à－¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦IMA¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
ÉÔµà¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÀ¤¤Ë°ä¤·¤¿Å·ºÍ²»³Ú²È¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥¬¥ó¥°¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡£Èà¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿35Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤È¡¢º£¤Ê¤ªÌÀ³Î¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î»à¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È－Ì¤´°¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à－¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢Ï¯ÆÉ¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯±éÁÕ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢²»³Ú¤È°¦¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤¿Å·ºÍ²»³Ú²È¤ÎÁÔÂç¤ÊÈ¾À¸¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
ÉÔµà¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÀ¤¤Ë°ä¤·¤¿Å·ºÍ²»³Ú²È¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿£³£µÇ¯¤ÎÀ¸³¶¡£¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î»à¤Ïº£¤Ê¤ªÌÀ³Î¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²»³Ú»Ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆæ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤ÏºÊ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥§¤È¤Î°¦¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Îº²¤¬µß¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ºÇÈÕÇ¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ö¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ç¤ß¤»¤ë¿Í´Ö¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¿¿¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î»à¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡£ËÜºî¤Ï¤³¤Î²»³Ú»Ë¾åºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò½ä¤ëÏ¯ÆÉ¤ÈÅ·ºÍ²»³Ú²È¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¾¶Ê¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µー¥È¤À¡£
ËÜºî¤ÏÏ¯ÆÉ¼Ô£´¿Í¤Ë¤è¤ë¸ì¤ê¤È¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥Á¥§¥í¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î£³¿Í¤ÎÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢²»³Ú¤È°¦¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤¿Å·ºÍ²»³Ú²È¤ÎÁÔÂç¤ÊÈ¾À¸¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÎºÇÈÕÇ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤ÎÀ©ºî²áÄø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¿¿¤Î»Ñ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Èà¤Î»à¤ÎÆæ¡¢¤½¤·¤ÆºÊ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥§¤È¤Î°¦¾ð¤¬¤¤¤«¤Ë¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Îº²¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¼ç±é¤Î¥âー¥Ä¥¡¥ë¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç½¨°ï¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÈæÎà¤Ê¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¹Â¸ýÂöÌð¡£¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÎºÇ°¦¤ÎºÊ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥§Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÅÏÊÕ¤ß¤ê°¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ®¾ë¤±¤¤¤¬¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÎÊì¤Ê¤É¡¢ÃÓÅÄÅØ¤¬¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÎÉã¤Û¤«¡¢Ê£¿ô¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢Êª¸ì¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
ºî¡¦±é½Ð¤Ï¡¢ÆÉÇäÆüËÜ¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÅÏÉô¸¼°ì¤¬Ã´¤¦¡£
½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¹Â¸ýÂöÌð¡ÊÌò¡§¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡Ë
¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø¤Ó¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤ËÂ¿¤¯½Ð²ñ¤¦¡£º£²ó¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¡È¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡É¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢À¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¿Í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸µ¤è¤ê¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Èà¤Î¡È°¦¤È»à¡É¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
ÅÏÊÕ¤ß¤ê°¦¡ÊÌò¡§¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥§¤Û¤«¡Ë
¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ç¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤·¤«¤âÀ¸±éÁÕ¤Î»°½ÅÁÕ¡ª¡ª ¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤¬À¸¤¤¿À¤³¦¤ËË×Æþ¤¹¤ë´¶³Ð¡¢¤È¤Æ¤âºÇ¹â¤À¡£ »ä¼«¿È¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤éÌòºî¤ê¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È³Ú¤·¤¯ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ À§ÈóÂô»³¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£³§¤µ¤Þ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
µ®¾ë¤±¤¤¡ÊÌò¡§¥âー¥Ä¥¡¥ë¥ÈÊì¤Û¤«¡Ë
¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤ÓÅÏÉô¤µ¤óÎ¨¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú²È¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÏ¯ÆÉ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¡£º£²ó¤Ï¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÎÊì¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥§¤ÎËå¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âÉý¤¬¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¼«¼ç¸ø±é¤Ç¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥§¤ÎÆóÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏºîÉÊ¤â¹¹¤Ë¿¼¤¯¡¢»ä¼«¿È°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ·à¾ì¤Ç¡Ø¼ªÊ¡¡Ù¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡ª
ÃÓÅÄ ÅØ¡ÊÌò¡§¥âー¥Ä¥¡¥ë¥ÈÉã¤Û¤«¡Ë
Å·ºÍ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ò¡¢°¦¤â¶ì¤âÊú¤¨¤¿À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë»ëÅÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÊ£¿ô¤ÎÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤ä¼Ò²ñ¤ÎÀ¼¤ò¡¢Î©ÂÎÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ç¤ÏÏ¯ÆÉ¤ÈÀ¸±éÁÕ¤È¤Î¸ÆµÛ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ Ï¯ÆÉ¤ÎÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÀ¸±éÁÕ¤¬°ì¤Ä¤ËÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø
https://mozart2026.jp/
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µー¥È ¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È－Ì¤´°¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à－¡Ù
¡Úºî¡¦±é½Ð¡Û ÅÏÉô¸¼°ì¡Ê¸µÆÉÇäÆüËÜ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡Ë
¡Ú½Ð±é¡Û
¹Â¸ýÂöÌð
ÅÏÊÕ¤ß¤ê°¦
µ®¾ë¤±¤¤
ÃÓÅÄ ÅØ
¡Ú±éÁÕ¡Û
髙ÌÚÑÛ¡¹»Ò¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
ÅÏÉô¸¼°ì¡Ê¥Á¥§¥í¡Ë
Ë¾·î ¾½¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
IMA¥Ûー¥ë
½»½ê¡§ÎýÇÏ¶è¸÷¤¬µÖ£µ－£±－£± ¸÷¤¬µÖ£É£Í£ÁÃæ±û´Û£´£Æ
¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 14:00³«±é¡¿18:00³«±é
¡ÚHP¡Û
https://mozart2026.jp/
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë ¡ö¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
Á´ÀÊ»ØÄê8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
impression.contact1@gmail.com
¡ÚÀ½ºî¡Û
¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó