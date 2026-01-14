¥¨¥Ç¥£¥ª¥óPB¡Ö¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï1·î16Æü¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Öe angle¡×¤ÎÉô²°¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËºÌ¤ë¥«¥é¡¼¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢LED¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖANGC-STW24-A-TL¡¿PB¡¿MW¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥â¥«¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§¡£²Á³Ê¤Ï3480±ß¡£
¡¡¡ÖANGC-STW24-A-TL¡¿PB¡¿MW¡×¤Ï¡¢½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÄ¹50»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ÅÀÅô¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡£·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥Ç¥¹¥¯¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ê¤ÉÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ3ÃÊ³¬¡Ê100¡ó¡¢50¡ó¡¢10¡ó¡Ë¤Ç¤ÎÌÀ¤ë¤µÄ´À°¡ÊÄ´¸÷¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÀÅôÃæ¤Î¥Ü¥¿¥óÄ¹²¡¤·¤Ç¡ÖÃëÇò¿§¡ÁÃë¸÷¿§¡ÁÅÅµå¿§¡×¤ÈÏ¢Â³Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÊÄ´¿§¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃÅôÁ°¤Î¸÷¤Î¿§¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¡²ó¤ËÅÀÅô¤·¤¿ºÝ¤âÆ±¤¸¿§¤ÇÅÀÅô¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤ÏUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Þ¤¿¤ÏUSBµëÅÅ¤Ë¤è¤ë»ÈÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÉô²°¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËºÌ¤ë¥«¥é¡¼¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó
