Ý¯ºä46¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª¡Ø¿·¤»³¦¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËOSRIN¡ÊPERIMETRON¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Ý¯ºä46¤¬¡¢4·î11Æü¡¦12Æü¤ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¹¤¤Áð¸¶¤Ëºé¤¸Ø¤ëºù¤ÎÌÚ¤ò¡¢32¿Í¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÇÉ½¸½
º£²ó¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡¢PERIMETRON¤ÎOSRIN¡£Ý¯ºä46¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÏ»ËÜÌÚ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Ý¯ºä46¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ø¿·¤»³¦¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹¤¤Áð¸¶¤Ëºé¤¸Ø¤ëºù¤ÎÌÚ¤ò¡¢¥°¥ëー¥×¥«¥éー¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ï¤Þ¤ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇò¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿32¿Í¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä·Ý½ÑÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍîÁª¼ÔÂ³½Ð¤Ç¤¹¤Ç¤ËÆþ¼êº¤Æñ¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·ôÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â¤¢¤é¤¿¤ËÈ¯É½¡£¸½ºß¼õÉÕÃæ¤Î¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ª¥ó¥«ー¥ÉÀè¹Ô¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£OSRIN¡ÊPERIMETRON¡Ë¥³¥á¥ó¥È
Ý¯¤Î5Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë
²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Ô¤¯Ëö¤òÁÛÁü¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿
20Ç¯¸å¤Þ¤ÀÝ¯¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
¤³¤Î»þÂå¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÇò¤ÎÁÏÀ¤µ¤À¤È»×¤¦¡¢
¤É¤¦¤«¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ìËÜ¤¬ºé¤¤Û¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ì
¤½¤¦»Ä¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Ý¯ºä46¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù
04/11¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
04/12¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sakurazaka46.com/s/s46/page/5th_anniversary
Ý¯ºä46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/