[PTS]¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó17»þ30Ê¬»þÅÀ¡¡¾å¾º159ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî188ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡1·î14Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï383ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï159ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï188ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï66ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬35ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï22ÌÃÊÁ¤ÈÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï130±ß¹â¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î14Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7746>¡¡²¬ËÜ¾Ë»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡850¡¡ +249¡Ê +41.4%¡Ë
2°Ì <198A>¡¡¥Ý¥¹¥×¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡206.9¡¡+35.9¡Ê +21.0%¡Ë
3°Ì <3856>¡¡£Á¥Ð¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡633¡¡¡¡+97¡Ê +18.1%¡Ë
4°Ì <1434>¡¡£Ê£Å£Ó£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 1655¡¡ +214¡Ê +14.9%¡Ë
5°Ì <6058>¡¡¥Ù¥¯¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡ 1462.8 +182.8¡Ê +14.3%¡Ë
6°Ì <4412>¡¡¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹£Á¡¡¡¡¡¡ 2600¡¡ +317¡Ê +13.9%¡Ë
7°Ì <5574>¡¡£Á£Â£Å£Ê£Á¡¡¡¡¡¡¡¡ 3100¡¡ +347¡Ê +12.6%¡Ë
8°Ì <5707>¡¡ÅìË®±ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1862¡¡ +203¡Ê +12.2%¡Ë
9°Ì <4443>¡¡£Ó£á£î£ó£á£î¡¡¡¡¡¡ 1881¡¡ +198¡Ê +11.8%¡Ë
10°Ì <339A>¡¡¥×¥í¥°¥ì¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1347¡¡ +134¡Ê +11.0%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7063>¡¡¥Ðー¥É¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡101¡¡¡¡-38¡Ê -27.3%¡Ë
2°Ì <135A>¡¡¥ô¥ì¥¤¥ó£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 2653¡¡ -697¡Ê -20.8%¡Ë
3°Ì <7769>¡¡¥ê¥º¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3300¡¡ -690¡Ê -17.3%¡Ë
4°Ì <7373>¡¡¥¢¥¤¥É¥Þ£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 2785¡¡ -435¡Ê -13.5%¡Ë
5°Ì <7049>¡¡¼±³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡865¡¡ -120¡Ê -12.2%¡Ë
6°Ì <276A>¡¡¥¯¥¯¥ì¥Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2807¡¡ -343¡Ê -10.9%¡Ë
7°Ì <4439>¡¡ÅìÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡980¡¡ -102¡Ê¡¡-9.4%¡Ë
8°Ì <3562>¡¡£Î£ï¡¥£±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1814¡¡ -187¡Ê¡¡-9.3%¡Ë
9°Ì <3907>¡¡¥·¥ê¥³¥ó¥¹¥¿¡¡¡¡¡¡732.1¡¡-70.9¡Ê¡¡-8.8%¡Ë
10°Ì <244A>¡¡¥°¥íー¥¹£ø£Ð¡¡¡¡¡¡ 1590¡¡ -140¡Ê¡¡-8.1%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <9602>¡¡ÅìÊõ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8150¡¡ +302¡Ê¡¡+3.8%¡Ë
2°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2977¡¡+83.5¡Ê¡¡+2.9%¡Ë
3°Ì <5706>¡¡»°°æ¶âÂ°¡¡¡¡¡¡¡¡21852.5 +407.5¡Ê¡¡+1.9%¡Ë
4°Ì <1963>¡¡Æü´ø£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2162¡¡+22.0¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
5°Ì <6506>¡¡°ÂÀîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5285¡¡¡¡+39¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
6°Ì <6920>¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡35000¡¡ +200¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
7°Ì <9064>¡¡¥ä¥Þ¥È£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 2104.6¡¡+11.6¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
8°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡23185¡¡ +125¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
9°Ì <6902>¡¡¥Ç¥ó¥½ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2230¡¡+11.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
10°Ì <6302>¡¡½»Í§½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4700¡¡¡¡+24¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3697>¡¡£Ó£È£É£Æ£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡916¡¡-36.7¡Ê¡¡-3.9%¡Ë
2°Ì <7012>¡¡Àî½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13730¡¡¡¡-95¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
3°Ì <4506>¡¡½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡ 2864.3¡¡-14.7¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
4°Ì <6178>¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¡¡¡¡¡¡¡¡ 1822.5¡¡ -8.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
5°Ì <3382>¡¡¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡¡¡ 2239.3¡¡-10.2¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
6°Ì <7203>¡¡¥È¥è¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3606¡¡-16.0¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
7°Ì <6723>¡¡¥ë¥Í¥µ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2400¡¡-10.0¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
8°Ì <8766>¡¡Åìµþ³¤¾å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6035¡¡¡¡-18¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
9°Ì <8316>¡¡»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡ 5540¡¡¡¡-15¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
10°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡716¡¡ -1.8¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î14Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7746>¡¡²¬ËÜ¾Ë»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡850¡¡ +249¡Ê +41.4%¡Ë
2°Ì <198A>¡¡¥Ý¥¹¥×¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡206.9¡¡+35.9¡Ê +21.0%¡Ë
3°Ì <3856>¡¡£Á¥Ð¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡633¡¡¡¡+97¡Ê +18.1%¡Ë
4°Ì <1434>¡¡£Ê£Å£Ó£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 1655¡¡ +214¡Ê +14.9%¡Ë
5°Ì <6058>¡¡¥Ù¥¯¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡ 1462.8 +182.8¡Ê +14.3%¡Ë
6°Ì <4412>¡¡¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹£Á¡¡¡¡¡¡ 2600¡¡ +317¡Ê +13.9%¡Ë
7°Ì <5574>¡¡£Á£Â£Å£Ê£Á¡¡¡¡¡¡¡¡ 3100¡¡ +347¡Ê +12.6%¡Ë
8°Ì <5707>¡¡ÅìË®±ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1862¡¡ +203¡Ê +12.2%¡Ë
9°Ì <4443>¡¡£Ó£á£î£ó£á£î¡¡¡¡¡¡ 1881¡¡ +198¡Ê +11.8%¡Ë
10°Ì <339A>¡¡¥×¥í¥°¥ì¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1347¡¡ +134¡Ê +11.0%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7063>¡¡¥Ðー¥É¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡101¡¡¡¡-38¡Ê -27.3%¡Ë
2°Ì <135A>¡¡¥ô¥ì¥¤¥ó£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 2653¡¡ -697¡Ê -20.8%¡Ë
3°Ì <7769>¡¡¥ê¥º¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3300¡¡ -690¡Ê -17.3%¡Ë
4°Ì <7373>¡¡¥¢¥¤¥É¥Þ£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 2785¡¡ -435¡Ê -13.5%¡Ë
5°Ì <7049>¡¡¼±³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡865¡¡ -120¡Ê -12.2%¡Ë
6°Ì <276A>¡¡¥¯¥¯¥ì¥Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2807¡¡ -343¡Ê -10.9%¡Ë
7°Ì <4439>¡¡ÅìÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡980¡¡ -102¡Ê¡¡-9.4%¡Ë
8°Ì <3562>¡¡£Î£ï¡¥£±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1814¡¡ -187¡Ê¡¡-9.3%¡Ë
9°Ì <3907>¡¡¥·¥ê¥³¥ó¥¹¥¿¡¡¡¡¡¡732.1¡¡-70.9¡Ê¡¡-8.8%¡Ë
10°Ì <244A>¡¡¥°¥íー¥¹£ø£Ð¡¡¡¡¡¡ 1590¡¡ -140¡Ê¡¡-8.1%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <9602>¡¡ÅìÊõ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8150¡¡ +302¡Ê¡¡+3.8%¡Ë
2°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2977¡¡+83.5¡Ê¡¡+2.9%¡Ë
3°Ì <5706>¡¡»°°æ¶âÂ°¡¡¡¡¡¡¡¡21852.5 +407.5¡Ê¡¡+1.9%¡Ë
4°Ì <1963>¡¡Æü´ø£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2162¡¡+22.0¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
5°Ì <6506>¡¡°ÂÀîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5285¡¡¡¡+39¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
6°Ì <6920>¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡35000¡¡ +200¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
7°Ì <9064>¡¡¥ä¥Þ¥È£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 2104.6¡¡+11.6¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
8°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡23185¡¡ +125¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
9°Ì <6902>¡¡¥Ç¥ó¥½ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2230¡¡+11.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
10°Ì <6302>¡¡½»Í§½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4700¡¡¡¡+24¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3697>¡¡£Ó£È£É£Æ£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡916¡¡-36.7¡Ê¡¡-3.9%¡Ë
2°Ì <7012>¡¡Àî½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13730¡¡¡¡-95¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
3°Ì <4506>¡¡½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡ 2864.3¡¡-14.7¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
4°Ì <6178>¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¡¡¡¡¡¡¡¡ 1822.5¡¡ -8.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
5°Ì <3382>¡¡¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡¡¡ 2239.3¡¡-10.2¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
6°Ì <7203>¡¡¥È¥è¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3606¡¡-16.0¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
7°Ì <6723>¡¡¥ë¥Í¥µ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2400¡¡-10.0¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
8°Ì <8766>¡¡Åìµþ³¤¾å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6035¡¡¡¡-18¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
9°Ì <8316>¡¡»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡ 5540¡¡¡¡-15¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
10°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡716¡¡ -1.8¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹