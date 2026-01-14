ÌîºÚÈÎÇä¤ËÅê»ñ´«Í¶µ¿¤¤3¿ÍÂáÊá¡¡200¿Í¤«¤é24²¯±ß½¸¶â¤«
¡¡¹ñ¤ËÌµÅÐÏ¿¤ÇÌîºÚ°ÑÂ÷ÈÎÇä»ö¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÅÐÏ¿±Ä¶È¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¡¢¼«¾Î¼«±Ä¶ÈÈªÌîÇî¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤é3¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©·Ù¤ÏÊ¡²¬¡¢·§ËÜ¤Ê¤É1ÅÔ6¸©¤ÎÌó200¿Í¤«¤éÌó24²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡3¿Í¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2021Ç¯12·î¡Á22Ç¯6·î¡¢¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢ÈªÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬Åö»þÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÌîºÚ°ÑÂ÷ÈÎÇä²ñ¼Ò¥¢¥°¥ê¥¹¶å½£¡Ê·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¡Ë¤Î»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò9¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿µ¿¤¤¡£Ç§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ö·ïÅö»þ¡¢Æ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¡¢Ìµ¿¦¹¾¾å¸ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê82¡Ë¤ÈÄ¹ºê»Ô¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂôÅÄ¾¡ÍøÍÆµ¿¼Ô¡Ê75¡Ë¡£