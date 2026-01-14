“クリエイター”の祭典、1月17日＆18日に開催 150の「バッグチャーム」ほか【詳細】
クリエイターの祭典「HandMade In Japan Fes’ 冬（2026）」が17日と18日、東京ビッグサイトで開催される。ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営などを手掛けるクリーマが、注目コンテンツを公開した。
【画像】ハンドメイドの「バッグチャーム」ほかアイテム紹介
会場入り口のアトリウムには、「せまいけど、奥が深い」をコンセプトにした企画展「Creema HASHTAG GALLERY」が登場する。今回のテーマは「バッグチャーム図鑑」で、クリエイターによる150点の多種多様なバッグチャームを、「革」「布・糸・刺繍」「樹脂・レジン」「天然石・ガラス」「植物・自然」など、7つの素材に分けて図鑑のように展示する。
また、素材やパーツを組み合わせて作るオリジナルバッグチャームのワークショップも開催。特設のフォトスポットも登場する。
このほか青森、長野、高知、熊本など、地域の魅力を紹介するブースが登場。Creemaがこれまで実施してきた取り組みから生まれたコラボレーション作品や、全国各地で出会ったクリエイターの作品を展示・販売する「FIND LOCAL」エリアを展開する。
ここでは、長野県岡谷市の「御諏訪太鼓」の廃材を活かして制作した「御諏訪太鼓×Creema アップサイクルプロジェクト」の作品や、東日本大震災の被災地・福島県ならは町で、クリエイターと地域住民が種から育てた藍で染めた「藍の畑プロジェクト」の作品を初公開。伝統工芸品や地域産品、ワークショップなど、多彩なコンテンツを通して地域とものづくりの今を紹介する。
「HandMade In Japan Fes’（HMJ）」は、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売するクリエイターの祭典。会場内には公募で選ばれた全国3000人のクリエイターによる、個性あふれるブースがずらりと並ぶ。マーケットの他にも、伝統工芸士や人気クリエイターのものづくりを体験できる70種類のワークショップ、6組の注目アーティストによる音楽ライブや3組の吉本芸人によるお笑いステージ、80店舗もの選りすぐりの手作りフードまで、多彩なコンテンツで、心と感性を刺激するクリエイティブな体験を届ける。
入場料は、前売券が1日券1300円、両日券が2000円。当日券が1日券1500円、両日券2500円（すべて税込）。小学生以下は無料。有料託児施設あり。
■今回の企画展「バッグチャーム図鑑」（一部紹介）
●レザーバッグチャーム／レザー作家TENUIBITO
美しく整えられた天然本革の端材を、一つひとつ組み合わせて作られたキリンモチーフのチャーム。経年変化が楽しめる、とっておきの一点。
●モグラたたきチャーム／木工作家seki omocha
いつでもどこでも、モグラたたきが楽しめるチャーム。何度叩いても、モグラがひょっこり出てくる。
●つれてけフレブル 2wayチャーム／フレブル専門グッズ ブヒッシュ・トウキョウ
“ぶさかわ”な表情がくせになる、フレンチブルドッグの刺しゅうを施したチャーム。ピンとリングがついているので、2wayで楽しめる。
●小物入れバックチャーム／Fairy and You
食品サンプルで作られた、本物そっくりの小物入れ。サンドイッチの種類やチャームの色を選ぶことができる。
●【アップサイクル】お豆腐パックとペットボトルから生まれたバッグチャーム／micro-one
廃材を一つひとつアップサイクルした手作りのパーツを、素材の色を活かしながら組み上げた軽量のチャーム。
●午年・馬モチーフバッグチャーム／手刺繍作家Hi-na
羊毛フェルトで作られた馬のモチーフに、ボタンやレース、ビーズ、スパンコールなどを一つひとつ丁寧に手刺繍して作られたバッグチャーム。
■Creema HASHTAG GALLERY オリジナルワークショップ
●シルクスクリーンで、オリジナルのマルシェバッグを作ろう！
デザインやカラーを選び、シルクスクリーンで自分だけのオリジナルバッグを作るワークショップ。
体験料：500円
●異素材を束ねる大人の“スワッグチャーム”
布やパラコードを束ねて作るスワッグバッグチャーム。文字スタンプで好きな言葉を入れることもできる。
体験料：2500円
●世界に一つの、かわのきっぷをつくろう
名前や誕生日を入れてつくるオリジナル本革きっぷ。本革なので経年変化も楽しめる。
体験料：2000円/枚、柄のきっぷ＋300円/枚
●キャンディバッグやカスタムビーズのバッグチャームを作ろう！
好きなモチーフを詰め込んで作るバッグチャーム。小さな子どもも参加可能。
体験料：700〜900円
【画像】ハンドメイドの「バッグチャーム」ほかアイテム紹介
会場入り口のアトリウムには、「せまいけど、奥が深い」をコンセプトにした企画展「Creema HASHTAG GALLERY」が登場する。今回のテーマは「バッグチャーム図鑑」で、クリエイターによる150点の多種多様なバッグチャームを、「革」「布・糸・刺繍」「樹脂・レジン」「天然石・ガラス」「植物・自然」など、7つの素材に分けて図鑑のように展示する。
このほか青森、長野、高知、熊本など、地域の魅力を紹介するブースが登場。Creemaがこれまで実施してきた取り組みから生まれたコラボレーション作品や、全国各地で出会ったクリエイターの作品を展示・販売する「FIND LOCAL」エリアを展開する。
ここでは、長野県岡谷市の「御諏訪太鼓」の廃材を活かして制作した「御諏訪太鼓×Creema アップサイクルプロジェクト」の作品や、東日本大震災の被災地・福島県ならは町で、クリエイターと地域住民が種から育てた藍で染めた「藍の畑プロジェクト」の作品を初公開。伝統工芸品や地域産品、ワークショップなど、多彩なコンテンツを通して地域とものづくりの今を紹介する。
「HandMade In Japan Fes’（HMJ）」は、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売するクリエイターの祭典。会場内には公募で選ばれた全国3000人のクリエイターによる、個性あふれるブースがずらりと並ぶ。マーケットの他にも、伝統工芸士や人気クリエイターのものづくりを体験できる70種類のワークショップ、6組の注目アーティストによる音楽ライブや3組の吉本芸人によるお笑いステージ、80店舗もの選りすぐりの手作りフードまで、多彩なコンテンツで、心と感性を刺激するクリエイティブな体験を届ける。
入場料は、前売券が1日券1300円、両日券が2000円。当日券が1日券1500円、両日券2500円（すべて税込）。小学生以下は無料。有料託児施設あり。
■今回の企画展「バッグチャーム図鑑」（一部紹介）
●レザーバッグチャーム／レザー作家TENUIBITO
美しく整えられた天然本革の端材を、一つひとつ組み合わせて作られたキリンモチーフのチャーム。経年変化が楽しめる、とっておきの一点。
●モグラたたきチャーム／木工作家seki omocha
いつでもどこでも、モグラたたきが楽しめるチャーム。何度叩いても、モグラがひょっこり出てくる。
●つれてけフレブル 2wayチャーム／フレブル専門グッズ ブヒッシュ・トウキョウ
“ぶさかわ”な表情がくせになる、フレンチブルドッグの刺しゅうを施したチャーム。ピンとリングがついているので、2wayで楽しめる。
●小物入れバックチャーム／Fairy and You
食品サンプルで作られた、本物そっくりの小物入れ。サンドイッチの種類やチャームの色を選ぶことができる。
●【アップサイクル】お豆腐パックとペットボトルから生まれたバッグチャーム／micro-one
廃材を一つひとつアップサイクルした手作りのパーツを、素材の色を活かしながら組み上げた軽量のチャーム。
●午年・馬モチーフバッグチャーム／手刺繍作家Hi-na
羊毛フェルトで作られた馬のモチーフに、ボタンやレース、ビーズ、スパンコールなどを一つひとつ丁寧に手刺繍して作られたバッグチャーム。
■Creema HASHTAG GALLERY オリジナルワークショップ
●シルクスクリーンで、オリジナルのマルシェバッグを作ろう！
デザインやカラーを選び、シルクスクリーンで自分だけのオリジナルバッグを作るワークショップ。
体験料：500円
●異素材を束ねる大人の“スワッグチャーム”
布やパラコードを束ねて作るスワッグバッグチャーム。文字スタンプで好きな言葉を入れることもできる。
体験料：2500円
●世界に一つの、かわのきっぷをつくろう
名前や誕生日を入れてつくるオリジナル本革きっぷ。本革なので経年変化も楽しめる。
体験料：2000円/枚、柄のきっぷ＋300円/枚
●キャンディバッグやカスタムビーズのバッグチャームを作ろう！
好きなモチーフを詰め込んで作るバッグチャーム。小さな子どもも参加可能。
体験料：700〜900円