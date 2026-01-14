´äËÜÊÙ»á¡¡³ÚÅ·¤«¤éFAÃæ¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¤¢¤ÎºßºåµåÃÄ¤ò¡È¿äÁ¦¡É¡Ö´ÆÆÄ¤ÈÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Î´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö´äËÜÊÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¤¢¤ÎºßºåµåÃÄ¤ò¿ä¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¿Â§ËÜ¤À¤¬¡¢´äËÜ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡£ÆüËÜ¤Ç120¾¡48¥»¡¼¥Öµó¤²¤Æ¤ë¡£¹ñÆâ¤ÎµåÃÄ¤ÏÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤³¤½3¾¡16¥»¡¼¥Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï32¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡ÖÅÐÈÄ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç·¹¸þ¤¬½Ð¤ÆÂÐºö¤âÎý¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¤¤«¤»¤¿¡ÊÅö»þ¤Î¡Ëº£¹¾´ÆÆÄ¤ÏÀ¨¤¤·èÃÇ¤È¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âÍß¤·¤¤Åê¼ê¤À¤¬¡¢´äËÜ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÑ²½µå¤â¾å¼ê¤À¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å¥Þ¥Í¡¼¡¢µð¿Í¤â»ñ¶â¤Ï½áÂô¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â´äËÜ»á¤¬°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÊÂ§ËÜ¤Ï¡Ë´ØÀ¾¡Ê¼¢²ì¡Ë½Ð¿È¤À¤·¡¢ºå¿À¤É¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤«¡©¡×¤Èºòµ¨¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Åê¼êÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¤â¤¦°ìËçÁý¤ä¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£Í¥¾¡¤·¤Æ»ñ¶â¤â½áÂô¤Ë¤¢¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÈÁêÄÌ¤¸¤ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëA¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢Ç¯Êð3²¯±ß°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢´äËÜ»á¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¤¤¤¤¾ò·ï¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
