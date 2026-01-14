宇都宮市のトレーニング施設で２０２４年４月、低圧室を利用していた競輪選手の男性が死亡した事故で、県警が、当時の男性経営者（５４）と、妻の女性従業員（５５）を１３日付で業務上過失致死容疑で宇都宮地検に書類送検したことが、捜査関係者への取材で分かった。

事故は２４年４月１２日午前１１時頃、同市田野町のトレーニング施設の低圧室内で発生した。１１９番を受けて救急隊員が駆けつけたところ、施設を利用していた鹿沼市の競輪選手、渡辺藤男さん（当時５７歳）と低圧室を操作していた女性従業員が倒れていた。女性従業員は意識を取り戻したが、渡辺さんは約２週間後に低酸素脳症で死亡した。

捜査関係者によると、男性経営者は施設運営者として、低圧室の設定数値について毎回確認するよう従業員に指示せず、安全確認を行わせないまま漫然と低圧室を使用させた。女性従業員は設定数値を確認しないまま低圧室を稼働させ、室内を著しい低酸素状態にし、渡辺さんを死亡させた疑いが持たれている。

女性従業員は調べに対し「いつもと同じだと思い、確認せずに稼働させてしまった。本当に申し訳ない」などと話しているという。