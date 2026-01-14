¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤è¤ê¡Ø¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤¬1·î15ÆüÇÛ¿®·èÄê¡¡2¿ÍÆ±»þ¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¤ÊÇúÃÆ²ó¼ý¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à
¡¡¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÎÌ¾ºî¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¡ÊNintendo Switch¡¿PS4¡Ë¡õ¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹2¡×¡ÊNintendo Switch2¡¿PS5¡¿Xbox Series X|S¡Ë¸þ¤±¤Ë¡¢¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¤ËNMK¡Ê¸¶ºî¡§¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¿Íµ¤ºî¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤¬2¿ÍÆ±»þ¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¹üÂÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Å¨¤Î¹¶·â¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÇúÃÆ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ó¼ý¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¡£²Ð¤¬ÅÀ¤¤¤¿ÇúÃÆ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹ÇÛ¿®Æü¤Î19»þ¤«¤é¤Ï¡¢¸ø¼°ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤òYouTube¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¡£1·î15Æü¤Ï¡Ø¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥óÆÃ½¸¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¡¦¸¶Èø¹¨¼¡»á¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
¡¡¡Ø¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹ ¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¡ÊNintendo Switch¡¿PS4¡Ë¡¢¡Ø¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹2 ¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¡ÊNintendo Switch2¡¿PS5¡¿Xbox Series X|S¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15ÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¤ËNMK¡Ê¸¶ºî¡§¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¿Íµ¤ºî¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤¬2¿ÍÆ±»þ¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¹üÂÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Å¨¤Î¹¶·â¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÇúÃÆ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ó¼ý¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¡£²Ð¤¬ÅÀ¤¤¤¿ÇúÃÆ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¡Ø¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹ ¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¡ÊNintendo Switch¡¿PS4¡Ë¡¢¡Ø¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹2 ¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Ù¡ÊNintendo Switch2¡¿PS5¡¿Xbox Series X|S¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15ÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£