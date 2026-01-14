¡ÖÆ°Êª¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¼Ö¤Ç½÷À¤ò¤Ï¤Í½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤ÆÆ¨Áö¤«¡¡45ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡»°½Å¡¦·¬Ì¾»Ô
»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÇµîÇ¯12·îÈ¯À¸¤·¤¿½Å½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢45ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢°ÂÉô¹ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È°ÂÉôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯12·î26Æü¤ÎÄ«¤Ë·¬Ì¾»ÔÀ¾ÊÌ½ê¤Î¸©Æ»¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿77ºÐ¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·°ÂÉôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÆ°Êª¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤ÈÊâ¹Ô¼ÔÍÑ¤Î²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¼°¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¹Ô¼ÔÍÑ¤Î¿®¹æµ¡¤¬ÀÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ÖÍÑ¤Î¿®¹æµ¡¤ÏÀÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ïÅö»þ¤Ï²«¿§¤ÇÅÀÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
