¤½¤Î¥³ー¥Ç¡¢ÃÏÌ£¸«¤¨¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡ª¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û1ÅÀÅêÆþ¤ÇÃå±Ç¤¨¤ë¡ÖÀÖ¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³ー¥Ç¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¤É¤³¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤Î¡ÖÀÖ¥È¥Ã¥×¥¹¡×¡£º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤ÎÀÖ¤Ï¡¢Áõ¤¤¤ò°ìµ¤¤ËÃå±Ç¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤®¤½¤¦¤Ê¡ÖÀÖ¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤ª¼êËÜ¥³ー¥Ç¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ã¤³¤ê¥«ー¥Ç¤¬ÀÖ¤ÈÊÁ¤ÇÀöÎý¸«¤¨
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¥Ñ¥Ã¥Á¥ïー¥¯É÷¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\3,293¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤ÎÅÀ¤³¤Á¤é¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ÈÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥Á¥ïー¥¯É÷¤ÎÊÔ¤ßÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤ÁÃ»¤á¤Î¾æ¤Ç¡¢¹ø¤Î°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¸«¤»¤ë¸ú²Ì¤â¡£¥Ú¥×¥é¥à¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥·¥ã¥Ä¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¡¢È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¡£