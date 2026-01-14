BUCK¡çTICK¡¢¡Ø¶¸¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¡Ù¤ò´Þ¤à3ºîÉÊ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
BUCK-TICK¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶¸¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¡Ù¡¢¡Ø»¦¥·¥ÎÄ´¤Ù This is NOT Greatest Hits¡Ù¡¢¡Ødarker than darkness -style93-¡Ù3ºîÉÊ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤Ê¤ë3ºîÉÊ¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¶¸¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢1992Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»¦¥·¥ÎÄ´¤Ù This is NOT Greatest Hits¡Ù¡¢1993Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î7ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ødarker than darkness -style93-¡Ù¤ò½é¥¢¥Ê¥í¥°²½¡£
È¯Çä¤Ï¡¢¡Ø¶¸¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¡Ù¤¬2026Ç¯2·î21Æü¡¢¡Ö»¦¥·¥ÎÄ´¤Ù This is NOT Greatest Hits¡×¤¬3·î21Æü¡¢¡Ödarker than darkness -style93-¡×¤¬6·î23Æü¤È¤Ê¤ê¡¢3ºî¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¥µ¥«¥°¥Á¥±¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²»¸»¤ÏºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê2026Ç¯¤ËÁÉ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆºîÉÊ¤Ë¤ÏÉü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¥¢¥Ê¥í¥°¥ê¥¤¥·¥å¡¼ºîÉÊÈ¯Çä¾ðÊó
¢¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶¸¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¡Ù
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È× (2LP)
²Á³Ê¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VIJL-60401¡Á60402
33 1/3rpm
¡¦2ËçÁÈ¡¦180g½ÅÎÌÈ×
¡¦¥¯¥ê¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë»ÅÍÍ
¡¦ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼&¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦Éü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉõÆþ
¢§¼ýÏ¿¶Ê
SIDE A
01.¥¹¥Ô¡¼¥É¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.MACHINE¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.MY FUNNY VALENTINE¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE B
01.ÊÑ¿È(REBORN)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
02.¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
03.JUPITER¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
SIDE C
01.¤µ¤¯¤é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.Brain,Whisper,Head,Hate is noise¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.MAD¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE D
01.ÃÏ²¼¼¼¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.ÂÀÍÛ¥Ë»¦¥µ¥ì¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60401.html
¢¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»¦¥·¥ÎÄ´¤Ù This is NOT Greatest Hits¡Ù
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È× (3LP)
²Á³Ê¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VIJL-60403¡Á60405
33 1/3rpm
¡¦3ËçÁÈ¡¦180g½ÅÎÌÈ×
¡¦¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë»ÅÍÍ
¡¦ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼&¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦Éü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉõÆþ
¢§¼ýÏ¿¶Ê
SIDE A
01.ICONOCLASM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.Ø¨¤Î²Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.DO THE ¡ÈI LOVE YOU¡É¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE B
01.VICTIMS OF LOVE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.M¡¦A¡¦D¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE C
01.ORIENTAL LOVE STORY¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.¥¹¥Ô¡¼¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE D
01.LOVE ME¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.JUPITER¡¡ ¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
SIDE E
01¡Ä.IN HEAVEN¡Ä¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.MOON LIGHT¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.JUST ONE MORE KISS¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE F
01.TABOO¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.HYPER LOVE¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60403.html
¢¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ødarker than darkness -style93-¡Ù
2026Ç¯6·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È× (2LP)
²Á³Ê¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VIJL-60406¡Á60407
33 1/3rpm
¡¦2ËçÁÈ¡¦180g½ÅÎÌÈ×
¡¦¥«¥é¡¼¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë»ÅÍÍ
¡¦ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼&¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦Éü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉõÆþ
¢§¼ýÏ¿¶Ê
SIDE A
01.¥¥é¥á¥¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.Deep Slow¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.Í¶ÏÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
SIDE B
01.ÀÄ¤ÎÀ¤³¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.¿ÀÉ÷¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.ZERO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE C
01.¥É¥ì¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
02.LION¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.Madman Blues -¥ß¥Ê¥·»ù¥ÎÍ«Ýµ-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE D
01.die¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.darker than darkness ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60406.html
◾️¡ãBUCK¡çTICK TOUR 2025 -¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼- at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä
2026Ç¯3·îÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á1¥«·î´Ö¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
¾ÜºÙ¡§https://www.wowow.co.jp/music/bt/
◾️Blu-ray&DVD¡ØTOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-506.html
Blu-ray´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (2Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2483 / ¡ï14,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2484 / ¡ï13,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-rayÄÌ¾ïÈ× (Blu-ray) / VIXL-506 / ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVDÄÌ¾ïÈ× (DVD) / VIBL-1207 / ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦Zepp Haneda¸ø±é[2025/5/16]¤ÎLIVE±ÇÁü¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray/DVDÉÕÂ°
¡¦LINE CUBE SHIBUYA¸ø±é[2025/7/9]¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE CD[2ËçÁÈ]ÉÕÂ°
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼ÁCD¡ÖSHM-CD¡×¤òºÎÍÑ
¡¦Á´64P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕÂ°
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡ûLINE CUBE SHIBUYA¼ýÏ¿¶Ê
SE.music for subrosa
01.É´ËüÆáÍ³Â¿¥Î¿ÐSCUM
02.¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA
03.Ì´Í·Ç SLEEP WALK
04.Íë¿À ⾵¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising
05.From Now On
06.¥¹¥È¥ì¥ê¥Á¥¢
07.Rezisto
08.¥¥é¥á¥¤ÎÃæ¤Ç¡¦¡¦¡¦
09.¿À·Ð¼Á¤Ê³¬ÃÊ
10.ÀäË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î·¯¤Ø
11.Ì½²¦À±¤Ç»à¤Í
12.DADA DISCO - G J T H B K H T D -
13.paradeno mori
14.Í·À±ÄÌ¿®
15.³¤⽉
16.⼥¿À
17.¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Î¥é¥Ã¥Ñ
18.FUTURE SONG - Ì¤Íè¤¬ÄÌ¤ë -
19.TIKI TIKI BOOM
20.¥×¥·¥å¥±¡¼ - PSYCHE -
21.⻩ºª¤Î¥Ï¥¦¥ê¥ó¥°
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°¥Ç¥£¥¹¥¯
¡ûZepp Haneda¼ýÏ¿¶Ê
SE.music for subrosa¡¡
01.É´ËüÆáÍ³Â¿¥Î¿ÐSCUM
02.¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA
03.Ì´Í·Ç SLEEP WALK
04.Íë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising
05.Í·À±ÄÌ¿®
06.paradeno mori
07.¥¹¥È¥ì¥ê¥Á¥¢
08.From Now On
09.Rezisto
10.¿À·Ð¼Á¤Ê³¬ÃÊ
11.ÀäË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î·¯¤Ø
12.Ì½²¦À±¤Ç»à¤Í
13.TIKI TIKI BOOM
14.THE FALLING DOWN
15.¥×¥·¥å¥±¡¼ - PSYCHE -
16.¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Î¥é¥Ã¥Ñ
17.³¤·î
18.²«ºª¤Î¥Ï¥¦¥ê¥ó¥°
19.DADA DISCO - G J T H B K H T D -
20.CREAM SODA
21.FUTURE SONG - Ì¤Íè¤¬ÄÌ¤ë -
¢¡ÀèÃåÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹/ HMV & BOOKS online¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê5Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VICL-79011.html
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡¡[ºî»ì¡§º£°æ¼÷¡¿ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.É÷¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¡¡[ºî»ì¡§À±Ìî±ÑÉ§¡¿ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(2SHM-CD) / VIZL-2474 / ¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× (SHM-CD) / VICL-79011 / ¡ï1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×]
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤ÏLIVE²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÉÕÂ°
BUCK¡çTICK¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
¡ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡ÖTOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA (Live at Ë½§PIT 2025/5/25)¡×
LIVE²»¸»6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ê¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
[ÄÌ¾ïÈ× ½é²óÀ¸»ºÊ¬ (2025Ç¯12·îËöÀ¸»ºÊ¬¤Þ¤Ç)]
BUCK¡çTICK¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ»ÅÍÍ]
¡ý¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼ÁCD¡ÖSHM-CD¡×¤òºÎÍÑ
¡ýSHM-CD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥Ñ¥¹®ÂÐ±þ [Í¸ú´ü¸Â : 2026Ç¯10·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç]
¢¡ÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãTOWER Ver.¡ä
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹/ HMV & BOOKS online¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãHMV Ver.¡ä
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãRAKUTEN Ver.¡ä
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡ã7NET Ver.¡ä
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
