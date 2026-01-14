カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１４日、フリーアナウンサーの久米宏さんが、１日に肺がんのために８１歳で亡くなったことを報じた。

コメンテーターの東野幸治は子どもの頃からテレビ番組、特に生放送に出ている印象を語り「新しいことにチャレンジしていて、色んな演出をされましたよね。斬新な企画というか。ニュースをわかりやすく伝えようと苦労されていたんだろうなと思う」と振り返った。

元大阪府知事で弁護士のコメンテーター・橋下徹氏は「僕は久米さんの政治コメントについてはある意味、反面教師にしていました」と明かした。政治コメントについて批判が主体だったことを挙げ「ああじゃないと。僕がやろうとしているのは、解決策を提案するとか、政治家の皆さんに何か考えてもらうという提案型をやろうというふうに思いました」と語った。

ただ、久米さんのらしさを追求する姿は尊敬しており「自分らしさを追求するというのは、堂々と反面教師になることだなと。だから僕もどちらかといえばテレビの世界でコメントする以上は、むしろ反面教師になりたい。その方が新しい人たちが生まれてくる」と話した。