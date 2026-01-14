¡ÚÄÉÅé¡¦µ×ÊÆ¹¨¡ÛÇëËÜ¶Ö°ì¡ÖÈà¤¬²¿¼Ô¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ô¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¥«¥ó¡×»Ê²ñ¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤È¡Ä¡Õ
¡Öµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¡¢Àè¤Ë±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Áá¤¤¤è¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×ÊüÁ÷Åö»þ¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó
¡¡¤½¤¦²ù¤ä¤à¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤À¡£º£Ç¯¤Î1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢³Æ³¦¤«¤éÄÉÅé¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¯Ãæ¡¢ÇëËÜ¤¬1975Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌÁÍ§¤È²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë--¡£
¡¡ËÍ¤¬µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1975Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¶Ö¥É¥ó¡ª¡×¡Ê¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ó¡ª¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥¬¥à¤òÇÛ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇëËÜ¶Ö°ì¡¡©︎Ê¸éº½Õ½©
¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤ËÂ¤¬¥¹¥é¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÃË¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤¢¤ì¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¡©¡¡¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤¢¤ì¤¬TBS¥é¥¸¥ª¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤Í¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡´é¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¡¡
¡¡²¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈà¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¹û¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤½¤ì¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â»Ê²ñ¤Î¸õÊä¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ö»Ê²ñ¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ç¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¤Î¤¬¶¦±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°Î¨30¡óÄ¶¤¨¤Î¥ª¥Ð¥±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¤¿¤À¤·¡¢»ä¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¡£¡Ö¥³¥ó¥È55¹æ¡×¤¬¿ä¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬È´Å§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ï¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤äºä¾åÆóÏº¤µ¤ó¤Ëµ¤·ó¤Í¤»¤º¡¢¥³¥ó¥È55¹æ¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ë¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤ª´ê¤¤¤·¤È¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡»Ê²ñÈ´Å§¤ÎÍýÍ³¤òÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥ì¤¬¤¤¤¤¤Î²¿¤Î¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¿¤Ó¿¤Ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ì¤¬¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤¬¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤Í¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡£¤Ï¤¤¡¢¼¡¡×¤Ä¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÆóÏº¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤È¡×¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ï¤¤¼¡¡×¤Ä¤Ã¤Æ¤Í¡£¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥¦¥±¤Á¤ã¤¦¡£¸«»ö¤Ë¤Í¡¢µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ê²ñ¤Ã¤×¤ê¤Ï¸«»ö¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤¡£»Ê²ñ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬½é¤á¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ç»ëÄ°Î¨¤¬30¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡ÉáÄÌ¤µ¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤·¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¡£¤Ç¤â¡¢µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¡¢±ó¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡Öµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿
¡¡¤¿¤À¤Í¡¢µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÈÖÁÈÃæ°Ê³°¤ÇÁ´¤¯¸ý¤òÍø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»¨ÃÌ¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ç±é¼Ô¤Ï²òÅú¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥×¥í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤ÇµÙ·ÆÃæ¤â¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ê¤ó¤Æ°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£²¶¤Ê¤ó¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ò¼¤á¤¿¸å¡¢µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Öµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡1985Ç¯¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÈÇëËÜ¤Î¸òÎ®¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬2011Ç¯¡¢2¿Í¤Ï¤ª¤è¤½»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¡ÖÆÉ¤ß¹ç¤¤¤¬Â¿¤¤´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ä»×¤¤½Ð¤òÇëËÜ¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë