Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¡¡È1¡¦18¹Åç¡É¤Ë¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Ë¥¿¤Î½ÐË×Í½¹ð¡ªÍë¿ÀÌð¸ý¤ò¥»¥³¥ó¥É¤Ë»ØÌ¾
¡¡1·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AIW´úÍÈ¤²¶½¹Ô¤Ë¡¢¼ÙÆ»¡¦Âç¿ÎÅÄ¸ü¤Î¿ÆÀÌ¡¢¥ß¥ë¡¦¥Þ¥¹¤¢¤Ä¤·Î¨¤¤¤ëMASKMANZ¤¬»²²Ã¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¥ó¥Ð¥ì¡×¤ä¡¢ÅìµþÅÔÀ¶À¥»Ô¤ÇºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤È¤Ä¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¥Þ¥¹¤¢¤Ä¤·¤Ï¡¢1·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Åç¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë»²Àï¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Ë¥¿¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ë¥¿¤Ï¡¢31Ç¯Á°¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¹Åç¤òÁª¤Ó½ÐË×¤·¤¿¡£¥Ë¥¿¤Ï¹Åç¤ÇË½¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Íë¿ÀÌð¸ý¤ò¥»¥³¥ó¥É¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤è¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Íë¿ÀÌð¸ý¤Ë¤è¤¯»÷¤¿MASKMANZ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¦¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï¡ÖºÇ¶á¥¤¥¸¥á¤ÎÌäÂê¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤³¤½À¤¤ÎÃæ¤Ë¥Ë¥¿¤¬É¬Í×¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥Þ¥¹¤¢¤Ä¤·¤Ï¡Ö¥¤¥¸¥á¤ÏÈÈºá¡£¥Ë¥¿¤Ï¥¤¥¸¥á¤ò¤¹¤ë¥ä¥Ä¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÄã¤¤À¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥¿¤Ï1994Ç¯FMW¤Î¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤ËÆüËÜ½é»²Àï¡£¹Åç¹ßÎ×¤Ï¼Â¤Ë31Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥Í¥°¥í¡¡with¡¡¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Ç¥Ó¥ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢º´ÌîÄ¾¡¢Ç«¡¹¡çD.a.i¡¢³«ËÜµ®ÍÎÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¿ÎÅÄ¤â»²Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£