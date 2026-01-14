°Ë¼óÁê¡¢15Æü¤«¤éÆü´ÚË¬Ìä¡¡ËÉ±Ò¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝ¤Ç¶¨ÎÏ¿¼²½
¡¡¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬15¡Á19Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶áÇ¯½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤È¤ÎËÉ±Ò¤ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¡£Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢·³»öµ»½Ñ¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¹½ÃÛ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¥á¥í¡¼¥Ë»á¤È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÎ¾¹ñ¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁê¡£ÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÎà»÷ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥á¥í¡¼¥Ë»á¤ÎË¬Æü¤Ï2024Ç¯2·î°ÊÍè¤Ç3²óÌÜ¡£16Æü¤Ë¹â»Ô»á¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥í¡¼¥Ë»á¤ÏÁ°²óË¬Æü¤ÎºÝ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢³¤·³¤È¼«±ÒÂâ¤Î¶¦Æ±·±Îý¤Î¼Â»Ü¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£