µþÂç¤Ë·úÃÛ²È°ÂÆ£ÃéÍº»áÀß·×»ÜÀß¡¡Í¥¤ì¤¿¾·æÛ¸¦µæ¼Ô¤ÎÂÚºßÍÑ
¡¡µþÅÔÂç¤È·úÃÛ²È°ÂÆ£ÃéÍº¤µ¤ó¤Ï14Æü¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¾·æÛ¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤¬ÂÚºß¡¢¸òÎ®¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤òµþÂç¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÂÆ£»öÌ³½ê¤¬Àß·×¡¦·úÃÛÈñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì«Ä¹Çî³ØÄ¹¤ÈµþÂç¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÃÎÅª¤Ê¿Í´ÖÆ±»Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¡¢¹â¤á¹ç¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÂç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇÄ¹1Ç¯¤ÎÂÚºß¤òÁÛÄê¡£»ÜÀß¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ê¤ÎÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢1³¬¤ËÃÌÏÃ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÀöÂõ¼¼¡¢2¡Á3³¬¤ËÃ±¿È¼ÔÍÑ4¸Í¤ÈÀ¤ÂÓÍÑ4¸Í¤ÎÉô²°·×8¸Í¤òÈ÷¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡µþÂç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¸¦µæ¿å½à¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹ñºÝÂî±Û¸¦µæÂç³Ø¡×¤ÎÇ§Äê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡×¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£