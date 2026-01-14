15日昼過ぎから強風に注意 大気の状態が非常に不安定《新潟》
１５日、新潟県では海上を中心に強風となり、また大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が日本海を発達しながら東北東に進み、前線が北陸地方を通過する見込みです。
１５日は海上を中心に非常に強い風が吹き、前線や低気圧に向かって湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。
１５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １５メートル （３０メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １２メートル （２５メートル）
中越 海上 ２０メートル （３０メートル）
上越 陸上 １２メートル （２５メートル）
上越 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡では１５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、強風に注意・警戒してください。
新潟県では、１５日昼過ぎから夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。
※１４日午後４時１分発表「強風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より