１５日、新潟県では海上を中心に強風となり、また大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が日本海を発達しながら東北東に進み、前線が北陸地方を通過する見込みです。



１５日は海上を中心に非常に強い風が吹き、前線や低気圧に向かって湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。





◆風の予想１５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １５メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １２メートル （２５メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡では１５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、強風に注意・警戒してください。新潟県では、１５日昼過ぎから夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。※１４日午後４時１分発表「強風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より