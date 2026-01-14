ABS秋田放送

秋田地方気象台は「強風と雷およびひょうに関する秋田県気象情報」を午後4時30分に発表しました。

沿岸では、低気圧や前線の影響により、15日夕方から夜遅くにかけて、西よりの強い風に注意・警戒してください。

また県内では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

＜概況＞
15日は低気圧が発達しながら日本海西部から三陸沖に進み、前線が夜にかけて東北地方を通過する見込みです。

低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、沿岸では、西よりの強い風の吹く所がある見込みです。

また県内では積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。

低気圧が予想よりも発達した場合や、気圧の傾きが大きくなった場合には、警報級の西よりの風となる可能性があります。

＜風の予想＞
15日に予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートルです。

＜防災事項＞
沿岸では15日夕方から夜遅くにかけて、西よりの強い風による、建物への被害や交通障害に注意・警戒してください。

また県内では、15日夕方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

今後発表される防災気象情報に留意してください。