秋田地方気象台は「強風と雷およびひょうに関する秋田県気象情報」を午後4時30分に発表しました。



沿岸では、低気圧や前線の影響により、15日夕方から夜遅くにかけて、西よりの強い風に注意・警戒してください。



また県内では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。



＜概況＞

15日は低気圧が発達しながら日本海西部から三陸沖に進み、前線が夜にかけて東北地方を通過する見込みです。





低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、沿岸では、西よりの強い風の吹く所がある見込みです。また県内では積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。低気圧が予想よりも発達した場合や、気圧の傾きが大きくなった場合には、警報級の西よりの風となる可能性があります。＜風の予想＞15日に予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートルです。＜防災事項＞沿岸では15日夕方から夜遅くにかけて、西よりの強い風による、建物への被害や交通障害に注意・警戒してください。また県内では、15日夕方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表される防災気象情報に留意してください。