¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù½Ð±é¤Î¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡¢¤¹¤é¤êÈþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¿åÃåSHOT¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ªºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï1·î14Æü¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¶ÌÅÄ»Ö¿¥¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡ØInto The Light ¡Á Another Edition ¡Á¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃ«´Ö¥Á¥é¥ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯°áÁõSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
ºòÇ¯¤âNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØInto The Light¡Ù¤â¹¥Ä´¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤ËÌ¤¸ø³«¤Î°áÁõ¤âÆþ¤Ã¤¿¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û¶ÌÅÄ»Ö¿¥ ¼Ì¿¿½¸¡ØInto The Light ¡Á Another Edition ¡Á¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£